Heger: Riešenie vysokých záloh na energie schváli vláda v pondelok

Bratislava 13. januára (TASR) – Vláda dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) by mala v pondelok (16. 1.) schváliť finálne riešenie kompenzácií vysokých zálohových faktúr na energie, ktoré v súčasnosti od dodávateľov dostávajú malí podnikatelia. Heger o tom v piatok informoval na sociálnej sieti.



"Chcem upokojiť malých podnikateľov, situáciu s faktúrami sme vyriešili. Podnikatelia dostanú nové nižšie zálohové faktúry. Aj dnes sme rokovali s rezortom hospodárstva o novej požiadavke na kompenzovanie vysokých zálohových faktúr za energie. Na pondelok na 10.00 h som zvolal zasadnutie vlády, na ktorom bude schválené finálne riešenie," napísal Heger.



Vláda a ministerstvo hospodárstva sa dostali pod paľbu kritiky za neriešenie vysokých regulovaných cien energií pre malých podnikateľov. Niekoľkonásobné zvýšenie zálohových faktúr na energie už niektoré firmy donútilo ohlásiť prepúšťanie a zatváranie prevádzok.



Predseda hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR Peter Kremský (OĽANO) spresnil, že by mali podnikatelia od dodávateľov energií dostať nové zálohové faktúry, ktoré budú odrážať cenový strop na komoditu stanovený na 99 eur za megawatthodinu (MWh) plynu a 199 eur za MWh silovej elektriny. Rozdiel medzi týmito a regulovanými cenami by mal dodávateľom doplatiť štát.