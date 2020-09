Heger: Robíme na zmenách eurosmernice o súkromnej výrobe destilátov

Bratislava 30. septembra (TASR) - Vláda musela pristúpiť k zrušeniu súkromnej výroby destilátov, pretože to neumožňuje smernica Európskej únie (EÚ). V súčasnosti platný zákon je tak v rozpore s európskym právom. Uviedol to minister financií Eduard Heger (OĽANO) po skončení rokovania vlády. Rezort však pracuje na zmenách.



"Boli sme informovaní z úrovne Európskej komisie, že tento zákon automaticky spúšťa 'infringement' na Slovenskú republiku, preto sme pristúpili k tomu, že na tento čas ho musíme zrušiť," vysvetlil Heger.



Ľudia, ktorí si však zabezpečili zariadenia na výrobu destilátov pre svoju spotrebu, sa ich nemusia zbavovať. "Európska komisia pripravuje smernicu, podľa ktorej by malo od 1. januára 2022 vstúpiť do platnosti, že bude už povolené aj domáce pálenie. Tí, ktorí si zariadenie zakúpili, si ho môžu ponechať," doplnil minister.



Rezort financií s ministerstvom pôdohospodárstva vytvára pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať novou legislatívou v tejto oblasti. "Chceme pripraviť lepší zákon, aby sme od 1. januára 2022 vytvorili priestor, aby ľudia mohli fungovať a mať aj domáce pálenice," dodal Heger.



Reevidovaná, takzvaná alkoholová eurosmernica má umožniť od roku 2022, aby členské štáty EÚ mohli mať zakotvené aj pestovateľské pálenie ako podnikateľsku činnosť, a zároveň aj súkromnú výrobu destilátu pre osobnú spotrebu občanov z ich vlastného ovocia alebo medu.