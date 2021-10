Heger rokoval s tajomníkom OECD o postpandemickej ekonomickej situácii

Štrbské Pleso 8. októbra (TASR) – Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) počas tohtoročného Tatra Summitu bilaterálne rokoval s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom o postpandemickej situácii, obnove ekonomiky a ďalších témach. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii v Tatrách.



"Ako viete, Slovensko sa nachádza v reformnej jeseni. Čakajú nás dôležité reformy, ktoré sú dôležité nie preto, že ich máme v pláne obnovy, ale preto, lebo sú dôležité pre Slovensko, aby sme sa výrazne posunuli dopredu, aby sa Slovensko mohlo stať modernou a úspešnou krajinou," povedal premiér. Ilustroval to na reforme vzdelávania, ktorú považuje za najdôležitejšiu a na reforme zdravotníctva.



Heger hovoril s tajomníkom OECD aj o postpandemickej situácii či o udržateľnosti verejných financií Slovenska. "To sa týka samozrejme aj otázky dôchodkovej reformy a podobne," poznamenal s tým, že štát chce ľuďom garantovať stabilné a rastúce dôchodky, avšak s udržateľným systémom.



Cormann povedal, že vlády sa na celom svete vrátane Slovenska v súčasnosti zameriavajú na to, ako najlepšie optimalizovať silu a kvalitu obnovy. Reakciu Európy a Slovenska na súčasné výzvy hodnotí veľmi efektívne. Ocenil podporu podnikov a domácností počas krízy.



Cormann upozornil aj na klimatické zmeny či digitálnu transformáciu.



Na margo klimatických zmien Heger dodal, že ide o globálny a nie európsky problém. "Áno, Európa je lídrom v tejto téme, čo je veľmi dobré a dôležité, ale nesmie zostať iba pri európskych riešeniach," komentoval premiér. Pri tejto téme vyzdvihol dôležitosť OECD, keďže ich dosah a hlas je podľa neho dôležitý.