Heger: Rozpočet sa rodil v ťažkých časoch, premiér hovorí o kompromise

Bratislava 14. októbra (TASR) – Rozpočet sa rodil rýchlo, zostavovaný bol však vo veľmi ťažkých časoch. Skonštatoval to v stredu pred rokovaním vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO). Deficit verejných financií by mal byť v budúcom roku na úrovni 7,44 %.



"Je pravda, že tento rozpočet sa rodil veľmi rýchlo, ale, žiaľ, bolo to spôsobené aj súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádzame, a ktorá je z histórie Slovenska aj bezprecedentná, a takisto aj z pohľadu tvorby rozpočtu," podotkol Heger.







Poznamenal tiež, že rozpočet stavali v neistých časoch, pretože sa neustále menili dáta. Poukázal na júnovú a septembrovú prognózu, pričom reálne dáta mali podľa neho až v septembrovej. Zároveň zdôraznil, že o rozpočte rokovali dôkladne s každým ministrom.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) zároveň potvrdil, že rozpočet je "kompromis kompromisov". "Každé ministerstvo sa snažilo vyrokovať pre svoj rezort čo najviac," priblížil predseda vlády pred zasadnutím kabinetu.