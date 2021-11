Heger sa stretol so zástupcami zamestnávateľov, uvítali by pomoc vlády

Na archívnej snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 12. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) diskutoval vo štvrtok (11. 11.) so zástupcami zamestnávateľov z Klubu 500, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Asociácie priemyselných zväzov (APZ). Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.uviedol Heger po spoločnej diskusii s predstaviteľmi zamestnávateľov. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO), štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič, štátny tajomník rezortu zdravotníctva Kamil Száz či štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.Zamestnávatelia sa zhodli, že situácia na trhu práce je komplikovaná, a preto by privítali pomoc vlády. Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka je pre zamestnávateľov problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu a jednou z možností je prijať zahraničných zamestnancov. V súčasnosti je však problematické získať vízum a pracovné povolenie pre vysokokvalifikovaného zamestnanca zo zahraničia.Ažaltovič informoval, že rezort práce pripravil v spolupráci s poslancami Národnej rady (NR) SR návrh zákona o sezónnom zamestnávaní v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu, ktorý je aktuálne predmetom politických diskusií.komentoval.Predstavitelia vlády a zamestnávatelia diskutovali aj o aktuálnej pandemickej situácii a opatreniach, ktoré prijala vláda na svojom poslednom rokovaní.povedal Heger.Zamestnávatelia podporujú očkovanie, uvedomujú si svoju zodpovednosť a snažia sa motivovať zamestnancov, aby sa dali zaočkovať. Rešpektujú rozhodnutie vlády o testovaní neočkovaných zamestnancov a o plánovanom otvorení prevádzok v čiernych okresoch. O podrobnostiach sú pripravení diskutovať.Heger avizoval, že v najbližších týždňoch plánuje zvolať ďalšie pracovné stretnutie so zamestnávateľmi, ktoré sa bude týkať aktuálnych možností čerpania eurofondov.