Heger: Slovensko nechce ísť cestou dlhodobého zastropovania cien plynu

Brusel 24. júna (TASR) - Slovensko nechce ísť cestou dlhodobého zastropovania cien plynu. Uviedol v piatok ráno predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) na úvod druhej časti samitu EÚ v Bruseli, ktorá je zameraná na ekonomické a finančné záležitosti. Informuje spravodajca TASR.



Na otázky o možnom zastropovaní cien plynu, na čo v rámci samitu vyzvali niektoré juhoeurópske členské štáty EÚ, premiér odkázal, že treba pamätať na udržateľnosť verejných financií. Pripomenul, že pandémia ochorenia COVID-19 bola veľkým náporom na rozpočty členských krajín, na druhej strane si však všetci uvedomujú, že treba pomáhať domácnostiam a aj podnikateľskému sektoru vystaveným vyšším cenám energií .



"Uvedomujeme si, že inflácia tu s nami bude najbližších niekoľko rokov, takže potrebujeme hľadať inteligentné riešenia," opísal situáciu.



Heger uviedol, že za správnu cestu, ktorou treba ísť, považuje to, čo sa podarilo na Slovensku s elektrickou energiou, keď sa podarilo dohodnúť sa s dodávateľmi, že na roky 2023 - 2024 nezastropujú cenu energií, ale bola s nimi možná dohoda na únosnej cene pre domácnosti.



"Stropovanie cien, ak trvá dlho, je škodlivé pre trh. Preto musíme hľadať dohodu s kľúčovými aktérmi na trhu, ako to uniesť," vysvetlil. Spresnil, že o tom majú byť aj diskusie na samite, aby bolo možné uniesť nové finančné tlaky a zároveň aj zaistiť pomoc na najbližšie dva roky.



V Bruseli vo štvrtok padli návrhy, aby sa čisto ekonomicky zameraný samit uskutočnil ešte v prvej polovici júla. Premiér to potvrdil a dodal, že ak to bude potrebné, k takému stretnutiu určite dôjde, podľa jeho slov je však isté, že sa k tejto agende šéfovia vlád a štátov vrátia na jeseň.



"V tomto momente je to podľa mňa skôr o hľadaní riešení na národnej úrovni, a potom by sme si mali vymeniť skúsenosti, čo ako funguje a na základe toho rozhodnúť, či niečo zavádzať plošne," povedal.



V kocke to podľa neho znamená, že je lepšie poskytnúť viac financií ľuďom, aby zvládli vyššie ceny energií, ako systémovo zasahovať do trhu, čo je vždy riskantné.



spravodajca TASR Jaromír Novak