Heger: Smerujeme k tomu, aby sme 30. 4. predložili návrh plánu obnovy

Bratislava 15. decembra (TASR) – Implementácia plánu obnovy bude najväčšou výzvou vlády. Netreba si naháňať politické body, ľudia očakávajú, že koalícia bude kompaktná. Politická zhoda pritom bude pri pretavení plánu obnovy do reality dôležitá. V rámci online diskusie k plánu obnovy to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ubezpečil, že Slovensko smeruje k tomu, aby 30. apríla finálny návrh plánu obnovy predložilo Európskej komisii (EK).



Šéf rezortu financií skonštatoval, že pravidelne komunikuje s Komisiou o pláne obnovy pre Slovensko. Keď bude mať plán jasné kontúry, dokument by mal podľa Hegera prejsť aj cez medzirezortné pripomienkové konanie a vládu. Verí, že konkrétne opatrenia a sumy predstavia čoskoro.



Heger priblížil, že plán obnovy by mal byť aj cestou, ako zvýšiť kvalitu života na Slovensku na úroveň Európskej únie (EÚ). "Chceme, aby sa z EÚ stal konkurencieschopnejší partner v globálnom meradle," dodal.



Vízia Slovenska podľa Hegera zahŕňa tri oblasti. Jednou z nich je inovatívna ekonomika založená na investíciách do vedy, výskumu, zelenej a digitálnej ekonomiky, ďalšími sú moderný štát a zdravá krajina.



Plán obnovy a odolnosti Slovenska sa zameriava na päť oblastí, a to zelenšie a čistejšie Slovensko, kam by malo ísť 1,9 miliardy eur, zdravý život s prostriedkami v objeme 1,45 miliardy eur, efektívny štát a digitalizácia v hodnote 950 miliónov eur, na lepšie vzdelanie by malo ísť 850 miliónov eur a na konkurencieschopné a inovatívne Slovensko 700 miliónov eur. Minister zdôraznil, že pri pláne obnovy sú dôležité investície, ale aj reformy.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) v súvislosti so zamestnanosťou vyhlásil, že súčasťou dohody s automobilkou Volkswagen je, že približne polovica ľudí, ktorých by potrebovali, by mala pochádzať z radov dlhodobo nezamestnaných.