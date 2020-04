Heger: SR je závislá na veľkých ekonomikách, ovplyvňuje ich pandémia

Bratislava 15. apríla (TASR) - Kríza, v ktorej sa aj slovenská ekonomika v súčasnosti nachádza, nie je ekonomického, ale zdravotného charakteru a bola vyvolaná pandémiou nového koronavírusu. Utlmená je v prvom rade z dôvodu útlmu veľkých svetových ekonomík, ktoré sú našimi významnými obchodnými partnermi. Vyhlásil to v stredu pri predstavovaní novej makroprognózy minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



“Slovenská ekonomika je malá otvorená ekonomika a je závislá na vývoji veľkých svetových ekonomík. Tie sú samozrejme vo veľkej miere zasiahnuté novým koronavírusom a preto aj slovenská ekonomika bude týmto zasiahnutá,” zdôraznil. Domáce prevádzky zatvorené z rozhodnutia štátu predstavujú podľa neho len 2 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Podľa novej prognózy sa slovenská ekonomika v tomto roku prepadne o 7,2 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a opatrenia na jej tlmenie. Postupné oživenie ekonomiky očakáva Inštitút finančnej politiky (IFP) v druhej polovici roka, pre budúci rok odhaduje jej opätovný rast o 6,8 %.



Práve počas útlmu je podľa Hegera kľúčový čas na kvalitnú prípravu, nielen na strane vlády, ale aj jednotlivých podnikateľských subjektov. “Vytvára to pre všetky podnikateľské subjekty dostatok priestoru na to, aby strategicky plánovali, ako prispôsobiť svoje biznis modely novým hrozbám, s ktorými sa budeme musieť vedieť v budúcnosti vysporiadať,” upozornil.



Pri reštarte ekonomiky bude podľa neho dôležitým motorom vládna spotreba a vládne investície. O ich vhodnom nastavení preto bude intenzívne rokovať aj novozriadený ekonomický krízový štáb. Rovnako o dobrom použití eurofondov, a to nielen na sanovanie nákladov spojených s udržaním ekonomiky, ale aj na jej následné naštartovanie.



Heger vyzdvihol skutočnosť, že v novej prognóze MF vidí opätovný rast ekonomiky v roku 2021. “Vláda urobí všetko pre to, aby pripravila kvalitné opatrenia na reštart ekonomiky v podobe finančnej podpory, verejných investícií, ale aj zjednodušovania podnikateľského prostredia. Verím, že v kombinácii prinesú veľmi dobré výsledky a Slovensko sa môže vrátiť na trajektóriu krajiny, ktorá jedného dňa bude opäť tigrom Európy,” dodal minister.