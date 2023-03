Heger tento týždeň vyhlási výberové konanie do predstavenstva Tiposu

Bratislava 9. marca (TASR) - Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger, ktorý je poverený aj riadením ministerstva financií, vyhlási ešte tento týždeň výberové konanie na obsadenie pozície dvoch členov predstavenstva v národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Tie aktuálne zastávajú Erik Ňarjaš a Daniel Živica. Informoval o tom vo štvrtok tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



"Predseda vlády dlhodobo presadzuje obsadzovanie pozícií na základe odbornosti a cez výberové konania," doplnil v stanovisku úrad vlády.



Heger sa už v minulosti vyjadril, že vníma negatívne nomináciu poslanca Národnej rady (NR) SR Erika Ňarjaša (OĽANO) do funkcie člena predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Chcel sa s ním stretnúť počas marcovej schôdze parlamentu a túto situáciu vyriešiť. Vyplýva to z odpovede Hegera na písomnú interpeláciu, ktorú koncom februára zverejnil poslanec Ondrej Dostál (SaS).



Dostál sa ho pýtal viaceré otázky súvisiace s menovaním Ňarjaša do Tiposu, k čomu došlo koncom minulého roka tesne pred odchodom Igora Matoviča (OĽANO) z rezortu financií. Na otázku, či považuje nomináciu Ňarjaša za člena predstavenstva Tiposu za akt, ktorý je v súlade s deklarovanými zámermi vlády ohľadom odbornosti a nestrannosti, Heger odpovedal: "Nie, nepovažujem."



Podobne záporne sa vyjadril aj k otázke, či považuje spôsob, akým k tejto nominácii došlo, za súladný so zámermi vlády ohľadom výberových konaní zástupcov štátu vo firmách s väčšinovou majetkovou účasťou štátu. Akýkoľvek poslanec NR SR by podľa Hegera nemal zastávať takúto funkciu. Zároveň potvrdil, že k vymenovaniu Ňarjaša došlo bez výberového konania.



Erik Ňarjaš reagoval na kritiku jeho pôsobenia v Tipose ešte v polovici januára s tým, že spĺňa všetky predpoklady na vykonávanie funkcie člena predstavenstva lotériovej spoločnosti. Pripomenul, že vyštudoval finančný manažment na Varšavskej univerzite. V minulosti pôsobil ako CEO finančnej skupiny Zebra Group LLC aj platobnej inštitúcie Fondy LTD. Ako poslanec je členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet.



"Chcem zúročiť svoje doterajšie skúsenosti v oblasti finančného manažmentu v prospech zvýšenia konkurencieschopnosti štátnej spoločnosti Tipos, a to bez akéhokoľvek nároku na odmenu," uviedol Ňarjaš.