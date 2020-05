Heger: Úspešný predaj dlhopisov znamená, že sa do SR oplatí investovať

Bratislava 7. mája (TASR) – Úspešný predaj štátnych dlhopisov za štyri miliardy eur, o ktorom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v stredu (6. 5.), je historicky najobjemnejšou emisiou a podľa ministra financií SR Eduarda Hegera (OĽaNO) znamená, že Slovensko presvedčilo trhy, že nová vláda je zodpovedný hospodár a že sa oplatí do Slovenska investovať. Minister to uviedol vo štvrtok po rokovaní vlády.



Po tom, ako nová vláda nastúpila, Slovensku hrozilo, že by v krátkom čase nemuselo mať peniaze na financovanie. „Dôležitá informácia, keď hovoríme o štyroch miliardách, je tá, že my sme totižto museli koncom apríla splatiť trojmiliardový dlhopis, na ktorý bola rezerva, ale neostali už žiadne ďalšie peniaze,“ dodal Heger.



Ako dodal minister, v tomto čase nie je ľahké získavať peniaze a financovanie a deficit Slovenska sa môže vyšplhať až na 10 % HDP. „Je dôležité, aby Slovensko malo dostatok finančných prostriedkov práve na financovanie nielen tých opatrení, ktoré teraz bežia, ale aj na štartovanie ekonomiky, čo nás ešte len čaká,“ dodal minister.



Slovenská republika začiatkom mája úspešne vstúpila na medzinárodné kapitálové trhy s novou dvojitou emisiou 5-ročných dlhopisov v hodnote 2 miliardy eur a 12-ročných dlhopisov rovnako v hodnote 2 miliardy eur.



Transakcia tiež podľa agentúry vyvolala najväčší záujem investorskej komunity v histórii slovenských emisií štátnych dlhopisov, s celkovým dopytom viac ako 15 miliárd eur. Z toho 7,6 miliardy eur pre 5-ročný a 7,4 miliardy eur pre 12-ročný dlhopis.