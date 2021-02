Heger: Vláda odpúšťa sankcie z daňových povinností za 33 mil. eur

Bratislava 24. februára (TASR) – Vláda upustila od sankcií za neplnenie daňových povinností za 33 miliónov eur. Uviedol to na brífingu po stredajšom rokovaní vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti so schváleným nariadením o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie.



"Viaceré firmy sa minulý rok kvôli pandémii dostali do ťažkostí a aby udržali svoj chod, neboli schopné včas uhrádzať daň z pridanej hodnoty (DPH), či podať daňové priznanie, za čo býva vyrubená sankcia. Preto sme sa dnes na vláde rozhodli prijať opatrenie, ktorým pomáhame zasiahnutým ekonomikám (subjektov) v podobe odpustenia sankcií za 33 miliónov eur," spresnil.



Pri už zaplatenej DPH vo výške 336 miliónov eur je podľa neho suma sankcií 4 milióny eur. Z ešte nezaplatenej DPH za 498 miliónov eur je suma sankcií 21 miliónov eur. "Ďalšie sankcie súvisia s daňou z príjmov právnických osôb a daňou z príjmov fyzických osôb," dodal Heger.







Z materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu odobril vládny kabinet vyplýva, že vláda upustila od vyrubenia úroku z omeškania a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Cieľom vládneho nariadenia je podľa MF zmiernenie ekonomických dosahov pretrvávajúcich problémov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na daňové subjekty.