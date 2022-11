Heger: Vláda pomôže poskytovateľom sociálnych služieb sumou 20 mil.eur

Bratislava 16. novembra (TASR) - Vláda poskytne poskytovateľom sociálnych služieb jednorazovú protiinflačnú pomoc vo výške 20 miliónov eur. Informoval o tom v stredu po rokovaní vlády premiér Eduard Heger (OĽANO) za účasti ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ako aj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Poskytovateľ sociálnej služby musí žiadosť o dotáciu na inflačnú pomoc spolu s požadovanou prílohou doručiť ministerstvu práce do 2. decembra.



"Balík pomoci, ktorý vyčleňujeme pre poskytovateľov sociálnych služieb, je vo výške 20 miliónov eur. Z tejto sumy im pomôžeme uhradiť časť nákladov a zvládnuť tak vysoké ceny energií či infláciu. Pomoc smeruje pre ambulantné, pobytové, ale aj podporné služby," priblížil predseda vlády.



Podľa Krajniakových informácií je v ambulantnej forme sociálnych služieb 40.719 klientov, v pobytovej forme 47.492 klientov a v podporných službách minimálne 422 klientov. "Na verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú 58.920 klientov, pôjde z balíka pomoci 12 miliónov eur. Približne 8 miliónov eur pôjde pre neverejných poskytovateľov s 29.291 klientmi," doplnil.



Najviac z balíka pomoci dostane podľa ministra práce Prešovský kraj, a to 3,5 milióna eur. Najmenej, a to 2,1 milióna eur, dostane Bratislavský kraj. "V piatok (18. 11.) by malo byť zverejnené v Zbierke zákonov príslušné nariadenie vlády. V pondelok 21. novembra na ministerstve práce zverejníme podklady, ako možno o pomoc žiadať. Do 2. decembra budeme evidovať žiadosti tak, aby sme ešte v tomto roku pomoc vyplatili. Dotácia je napočítaná podľa druhu poskytovanej služby," dodal Krajniak.



Vzor žiadosti o pomoc aj s podmienkami jej poskytnutia zverejní ministerstvo práce na svojom webovom sídle do 7 dní od účinnosti nariadenia vlády. Podmienkou na poskytnutie dotácie je, že sa sociálna služba začala poskytovať najneskôr od 1. januára 2022. Rovnako obsadenosť miest v zariadení sociálnej služby musí byť minimálne 50 % z registrovanej kapacity.