Heger vyzval poslancov,ktorí nemajú kryté svoje návrhy,aby ich stiahli

Bratislava 17. mája (TASR) - Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati a expremiér Eduard Heger vyzval v stredu na tlačovej konferencii všetkých poslancov, ktorí svoje návrhy predložené v Národnej rade (NR) SR nemajú finančne kryté, aby ich stiahli. Ak by návrhy schválili, môžu mať podľa Hegera negatívny vplyv na verejné financie.



Heger pripomenul, že za minulý rok dosiahla SR deficit 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo sú približne dve miliardy eur. "Ak hovoríme o poslaneckých návrhoch, ktoré nie sú kryté a nemajú presne špecifikované, akým spôsobom chcú pokryť tieto výdavky, hovoríme o zvýšení deficitu na dvojnásobok," priblížil Heger s tým, že niektorí poslanci len na jednu schôdzu priniesli návrhy vo výške dvoch miliárd eur.



Dôležitá je podľa Hegera odbornosť a zodpovednosť voči verejným financiám. Poslanci majú buď predložiť špecifický návrh, ako chcú poslanecké návrhy vykryť, alebo majú návrhy stiahnuť. "Pripomína to rok 2020, keď Robert Fico tesne pred voľbami predložil do parlamentu 13. dôchodok, hoci ho nemal krytý, len preto, aby sa zapáčil voličom a získal nejaké percentá," povedal Heger s tým, že aj v súčasnosti robia poslanci prostredníctvom návrhov svoju predvolebnú kampaň.