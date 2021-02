Heger: Z financovania z EIB benefitovalo v SR vlani 2600 firiem

Bratislava 26. februára (TASR) – Z financovania z Európskej investičnej banky (EIB) benefitovalo na Slovensku vlani viac ako 2600 podnikov a podporených bolo vďaka nej 25.000 pracovných miest. Uviedol to vicepremiér a minister financií Eduard Heger (OĽANO) v piatok na online výročnej tlačovej konferencii EIB na Slovensku.



"EIB významne pomohla tiež rýchlo zvýšiť likviditu na Slovensku počas turbulencií na trhu začiatkom minulého roka," dodal Heger s tým, že štát čerpal 348 miliónov eur za výhodných finančných podmienok.



"Nielen pre Slovensko, ale aj pre skupinu EIB bol rok 2020 zásadným rokom. Pretože pandémia COVID-19 spôsobila, že mnohé inštitúcie museli úplne prepísať svoje ciele," komentoval Heger s tým, že EIB ako jedna z prvých inštitúcií EÚ veľmi rýchlo zareagovala v podobe cielených nástrojov na obnovu ekonomík krajín Európy, ale aj po celom svete.



Heger vyčíslil, že EIB schválila a podpísala o vyše 20 % viac investícií ako v predchádzajúcom roku, konkrétne v objeme 77 miliárd eur. "Táto suma predstavuje zhruba polovicu ročného rozpočtu EÚ. Takže vidíme, že minulý rok bol naozaj náročný, ale na druhej strane EIB zareagovala veľmi vhodne," poznamenal Heger.



"Okrem rýchlych protikrízových opatrení EIB za účasti členských štátov vrátane Slovenska vytvorila tzv. paneurópsky záručný fond, a to v objeme 25 miliárd eur," pripomenul Heger. Dodal, že tento fond je určený na podporu malých a stredných podnikov a spoločností so strednou kapitalizáciou, zápasiacich s následkami krízy. Tento záručný fond podľa Hegerových slov ešte navýšil akcieschopnosť EIB. Konkrétna podpora pre slovenské podniky bude podľa neho viditeľná v roku 2021.



"EIB je dôležitý partner pre Slovensko už tri desaťročia – od roku 1992, počas ktorých poskytla Slovenskej republike financovanie s celkovým objemom 9,5 miliardy eur pre 127 projektov," zhrnul Heger. Ako dodal, téma spolupráce s EIB je mu o to bližšia, že od leta predsedá najvyššiemu riadiacemu orgánu EIB – Rade guvernérov. "Táto úloha si vyžaduje pohľad na situáciu a výzvu celej inštitúcie a najmä na kľúčovú úlohu pri odpovedi na krízu spôsobenú pandémiou," uzavrel minister.