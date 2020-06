Heger: Zákon o verejnom obstarávaní musíme stransparentniť

Bratislava 24. júna (TASR) – Zákon o verejnom obstarávaní treba stransparentniť, ale aj zjednodušiť. Uviedol to minister financií Eduard Heger (OĽaNO) v stredu na tlačovom brífingu.



Ako ozrejmil, v kontexte zrýchlenia verejného obstarávania bude musieť vláda konať v najbližších týždňoch a mesiacoch. „Interný záväzok je, že musíme mať tú reformu pripravenú do konca roka, aby sme budúci rok mohli čerpať peniaze (z Fondu obnovy EÚ, pozn. TASR) ak sa teda v prospech tohto balíka na európskej úrovni všetky členské štáty dohodnú,“ dodal Heger.



„Veľmi vnímame, že verejné obstarávanie na Slovensku je extrémne dlhé a zbyrokratizované. Slúžilo mnohokrát na zakrytie hanby tej vlády, ktorá mnohokrát cez to verejné obstarávanie chcela kamuflovať kšefty svojim kamarátom a známym,“ vyjadril sa Heger.



„To, čo trvá vo Francúzsku 90 dní, na Slovensku trvá 500. To je proste neporovnateľné a nesmie sa to diať,“ dodal Heger. Ako zopakoval, smernica Európskej únie neobsahuje „pozlacovanie“ a Slovensko sa podľa neho potrebuje dostať do „normálnej“ podoby, ako to funguje vo vyspelých krajinách. Verejné obstarávanie podľa neho treba zrýchliť, aby sa obce alebo ktokoľvek, kto bude obstarávať, dostali rýchlejšie k výsledkom použitia peňazí.



Ako dodal, úzko to súvisí aj s balíkom dodatočných peňazí od Európskej komisie. „Táto vláda má veľkú ambíciu zjednodušiť a zrýchliť čerpanie eurofondov či už dočerpávanie, čo mnohokrát ide do rozpočtov obcí. Aj tam vidím veľkú pridanú hodnotu práve tej spolupráce a odstraňovania bariér, na ktoré narážajú samotné mestá pri čerpaní eurofondov,“ dodal minister.