Heger: Znížením spotreby plynu možno znížiť závislosť od Ruska

Bratislava 26. júla (TASR) - Zníženie spotreby plynu a jeho efektívnejšie využívanie je jednou z ďalších možnosti, ako znížiť závislosť od ruských energií a bojovať proti ruskej agresii, ako aj pomáhať zelenej transformácii. Myslí si to premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý víta, že Európska únia zostala v otázke plynu jednotná a solidárna. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Dnes v Bruseli prišlo k ďalšej dohode v rekordnom čase a EÚ urobila veľký krok vpred v otázke zníženia spotreby plynu v rámci prípravy na scenár prerušených dodávok zo strany Ruska. To už avizovalo ich zníženie na 20 percent. Členské krajiny preto dobrovoľne usporia počas najbližšieho vykurovacieho obdobia 15 percent," uviedol Heger.



Ocenil tiež, že boli zároveň zohľadnené identifikované slovenské špecifiká, ktoré počas rokovaní posledných dní kolegovia v Bruseli intenzívne presadzovali. "Išlo o zohľadnenie nášho priemyslu, ktorý má odvetvia s výraznou závislosťou od plynu či vyšší stav naplnenosti zásobníkov. Vďaka tomu máme z výšky úspor ako Slovensko výraznú úľavu," priblížil premiér.



Krajiny Únie dosiahli v utorok dohodu o obmedzení spotreby zemného plynu počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Dôvodom je zvyšujúce sa riziko odstavenia dodávok suroviny z Ruska v najkritickejšom období. Ministri energetiky EÚ schválili návrh, ktorý počíta s dobrovoľným znížením spotreby zemného plynu o 15 percent v období od augusta do konca marca, pričom sa vychádza z priemernej spotreby za posledných päť rokov.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v spolupráci s českým predsedníctvom dohodol pre Slovensko výnimky. Úspory sa nedotknú priemyslu a rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, keď namiesto priemeru z posledných päť rokov bude referenčným obdobím len posledný rok. Zohľadní sa tiež najmä naplnenosť zásobníkov.