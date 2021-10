Heger: Zvyšovanie cien energií by domácnosti nemali veľmi pocítiť

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zvyšovanie cien energií v roku 2022 by domácnosti nemali veľmi pocítiť. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



"Vo všeobecnosti, domácnosti by nemali byť nejako výrazne dotknuté, pretože máme reguláciu cien pre domácnosti," spresnil premiér.



Návrh znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na energie aj v okolitých krajinách nenachádza pochopenie, veľa krajín ho odmieta z racionálnych dôvodov. Slovensko je podľa neho v porovnaní s ostatnými krajinami v oveľa lepšej pozícii. "Pretože máme regulovanú cenu energií pre domácnosti. Nemá to veľa krajín," informoval premiér. "Z tohto pohľadu, keď si zoberieme ceny energií na rok 2022, vraciame sa na ceny energií roku 2019 a 2020. Pri plyne v tomto roku poklesla cena pre domácnosti. Takže teraz sa (na ne) vraciame a bude tam jemné zvýšenie."



"Pre nás je dôležité mať v hľadáčiku ľudí, ktorých by rast cien energií mohol zasiahnuť nadmieru a vtedy im treba adresne pomôcť. Budeme sledovať dosah (zvýšenia) na nízkopríjmové skupiny, akým spôsobom ich to zasiahne. Adresné riešenie bude smerované len k tejto skupine ľudí. Pre ostatných je cenotvorba nastavená ako predchádzajúce roky. Nepredpokladáme, že bude potrebná intervencia," priblížil Heger.



V prípade zvyšovania cien energií pre firmy je podľa premiéra vláda pripravená "promptne reagovať". "Máme pripravené viaceré riešenia," povedal premiér. Pripomenul, že kabinet uhradil 170 miliónov eur za dlh za tzv. zelenú energiu, ktorý vznikal za minulých vlád.



Vláda podľa Hegera uvidí, či obnoví tzv. pomoc 3B z dielne ministerstva práce, ktorá bola ako jediná naviazaná na pokles tržieb. "Uvidíme, to závisí od situácie na trhu," poznamenal premiér. Firmy majú podľa jeho slov rôzne nástroje na zachovanie tržieb, aj vzhľadom na tzv. COVID automat. "Je dôležité, ako ich (firmy) využívajú."



Na otázku, či vládny kabinet nepripravuje zníženie DPH pre gastrosektor premiér uviedol, že "v tomto momente sa tým (vláda) nezaoberá".



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) má dôveru premiéra. "Nevidím dôvod, prečo by ju nemal mať," uviedol premiér v súvislosti s diskusiou o kauze medializovanej 'covidovej pomoci' vyplatenej schránkovým firmám prostredníctvom orgánov rezortu práce. Heger nevidí dôvod na vyvodenie Krajniakovej politickej zodpovednosti. "V tomto momente nevidím, že by toto bol taký prípad," dodal predseda vlády.