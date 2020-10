Hegera teší, že sa návrh Sme rodina prekrýva s reformným menu

Bratislava 9. októbra (TASR) – Ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) teší, že priority, ktoré v piatok predstavilo hnutie Sme rodina vo svojom návrhu plánu obnovy, sa do veľkej miery prekrývajú s reformami a investíciami v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, ktorý sa označuje aj ako reformné menu. Tento materiál má byť základom pre tvorbu plánu obnovy pre Slovensko.



"Je zjavné, že dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktorý vznikol na ministerstve financií s prispením širokej škály odborníkov, je inšpiratívny aj pre hnutie Sme rodina," skonštatoval Heger. Cieľom podľa neho bolo otvoriť diskusiu, vytvoriť priestor pre jednotlivé politické strany, ale aj odbornú verejnosť, aby prinášali svoje predstavy o tom, čo treba na Slovensku zmeniť a ako.



Reformný dokument podľa Hegera prináša do diskusie kvalitné dáta, z ktorých môžu politici čerpať. "Slovensko sa nachádza na dôležitej križovatke a som presvedčený, že ak politici robia rozhodnutia na základe kvalitných dát a analýz, tak prinášajú tie najlepšie riešenia a rozhodnutia pre krajinu," dodal minister.



Predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár v piatok uviedol, že predloží koalícii vlastný návrh plánu obnovy, ktorý zahŕňa zelené investície a reformy spolu za 5,8 miliardy eur. Jednou z hlavných reforiem má byť daňovo-odvodová reforma. V rámci investícií chce hnutie napríklad obnoviť 8 plus 1 moderných nemocníc, 600 škôl, modernizovať železnice, postaviť tri nové univerzitné centrá, ale aj nové moderné zariadenia sociálnych služieb. Prostriedky by chceli smerovať aj do obnovy 30.000 rodinných domov.



Kollár skonštatoval, že predstavené reformné menu bola len "pustená bublina za 30 miliárd", pričom tento materiál bol kritizovaný za to, že v ňom nie sú konkrétne veci. "S nami sa o tomto nikto nebavil, toto predstavili analytici," podotkol. Svoj návrh tak dáva hnutie do verejnej diskusie a pôjde s ním aj za koaličnými partnermi.