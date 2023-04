Heger:Aktualizácia plánu obnovy chce znížiť závislosť od ruských palív

Bratislava 26. apríla (TASR) - Vláda v stredu schválila aktualizáciu plánu obnovy spolu s novou zelenou kapitolou s názvom REPowerEU. Cieľom REPowerEU je znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a bojovať s klimatickou krízou. V stredu to na tlačovej konferencii po rokovaní vlády povedal dočasne poverený premiér Eduard Heger.



Nová kapitola zahŕňa šesť reforiem a osem investícií v hodnote 403 miliónov eur v štyroch kľúčových oblastiach: energetika a povoľovacie procesy, obnova a spravovanie budov, udržateľná doprava, rozvoj zelených zručností. Cieľom opatrení je usporiť energie, podporiť rýchlejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a diverzifikáciu dodávok energie.



"Slovensko si vďaka plánu obnovy a doterajšiemu plneniu míľnikov a cieľov vybudovalo dobrú reputáciu medzi členskými krajinami EÚ, sme lídrom v realizácii. Aby sme mohli pokračovať v dobre nastavenom tempe, je potrebné, aby plán reagoval na výzvy, s ktorými sa pri jeho príprave nedalo počítať. Dnes preto predstavujeme nový, zelenší a realistický plán obnovy," uviedol Heger.



Slovensko využilo možnosť Európskej komisie (EK) zahrnúť túto kapitolu do plánu obnovy a získať navyše prostriedky na nové zelené opatrenia. Heger zároveň informoval, že Slovensko je tretia krajina v Európskej únii (EÚ), ktorá posiela novú zelenú kapitolu na schválenie EK.



Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková však upozornila na to, že aktualizácia je s EK predrokovaná. "To však neznamená, že tento nový plán obnovy vstupuje do platnosti. Slovensko dnes návrh formálne zasiela EK. Následne sa začne dvojmesačný proces hodnotenia," priblížila Vašáková.



Aktualizácia plánu obnovy sa zároveň musela riadiť prísnymi kritériami, bolo potrebné ponechať 20 % výdavkov na digitálne opatrenia a 37 % na zelené opatrenia a reagovať na špecifické odporúčania Rady. Okrem časti REPowerEU nebolo možné pridávať nové opatrenia.



Celková alokácia REPowerEU pre Slovensko je zložená z nenávratnej finančnej podpory (grantu) vo výške 366 miliónov eur a finančného príspevku z pobrexitovej adaptačnej rezervy v sume 36 miliónov eur.