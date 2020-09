Heger:DPH a rekreačné poukazy nie sú adresný nástroj pre cestovný ruch

Bratislava 15. septembra (TASR) – Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) či rekreačné poukazy nie sú adresným nástrojom pre cestovný ruch. Myslí si to minister financií Eduard Heger (OĽANO). Pre TASR uviedol, že stále analyzujú dáta, aby našli účinné riešenie pre toto odvetvie zasiahnuté koronakrízou.



"Ak chceme sektoru pomôcť, potrebujeme nájsť adresné riešenie, aby sme pomohli práve tým najzraniteľnejším najviac. Preto si myslím, že znižovanie dane z pridanej hodnoty v tomto sektore nie je najlepšia pomoc a musíme hľadať iný nástroj," priblížil pre TASR.



V prípade úpravy financovania rekreačných poukazov sa tiež podľa Hegera ešte nevie, či to je ten správny nástroj. Naznačil však, že sa ukazuje, že to tiež nebude adresné opatrenie, ktoré by mohlo cestovnému ruchu pomôcť.



Momentálne teda diskutujú aj o alternatívnych riešeniach. "Neradi by sme urobili teraz nejaké opatrenie, ktoré bude stáť rádovo desiatky miliónov a zrazu zistíme po pár mesiacoch, že nefungovalo a budeme musieť priniesť ďalšie peniaze," upozornil Heger s tým, že intenzívne o tejto téme komunikujú s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR.



Skonštatoval, že chcú priniesť najlepšie riešenie, a preto si ešte nechali čas pár týždňov na komunikáciu a identifikovanie problému. "Potrebujeme zistiť, či sú najzasiahnutejšie mestské hotely, či pôjdeme možno do podpory cestovného ruchu na strane zákazníka a motivovať ho alebo iniciovať jeho spotrebu práve do cestovného ruchu," dodal Heger, podľa ktorého už s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) o tejto téme diskutovali, chýbali však určité čísla na vyhodnotenie cestovného ruchu.