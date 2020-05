Remišová: V prvých krokoch budeme v štátnom IT zavádzať osem opatrení

Bratislava 21. mája (TASR) – Nová vláda bude v prvých krokoch v štátnom IT zavádzať osem opatrení. Predstavila ich vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) na brífingu. V prvom kroku chce vicepremiérka prioritizovať IT projekty, a tiež stanoviť prísnejšie pravidlá pre jednotlivé rezorty. Štát by tak vedel ušetriť milióny eur.



Heger na brífingu hovoril o komunikácii ľudí so štátom

Žijeme v 21. storočí, teda v čase, keď sa dá veľa vecí vybaviť cez mobilný telefón. Keď však ľudia potrebujú komunikovať so štátom, vracajú sa o storočie späť. Uviedol to minister financií Eduard Heger (OĽaNO) na spoločnom brífingu s vicepremiérkou pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou (Za ľudí).