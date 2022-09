Heger: Ekonomike Slovenska hrozí kolaps pre rastúce náklady na energiu

Bratislava/Londýn 28. septembra (TASR) - Slovenskej ekonomike hrozí kolaps v dôsledku prudko rastúcich cien elektriny. Uviedol to premiér Eduard Heger pre stredajšie vydanie renomovaných novín Financial Times (FT).



Rast cien po ruskej invázii na Ukrajinu môže "zabiť" ekonomiku krajiny, pokiaľ nedostane podporu v miliardách eur z Bruselu, citujú FT Hegera. Slovenský premiér v rozhovore upozornil tiež, že ak sa tak nestane, bude nútený znárodniť dodávky elektriny v krajine.



Hoci je Slovensko veľkým producentom jadrovej a vodnej energie, jeho najväčší dodávateľ elektriny urobil pred 12 mesiacmi drahé rozhodnutie o predaji elektriny navyše obchodníkom. Tí ju teraz ponúkajú Slovensku za ceny približne päťkrát vyššie.



"Slováci kupujú za 500 eur to, čo predali za 100 eur," spomenul Heger s tým, že z tohto dôvodu by na Slovensku nefungoval plán Európskej komisie na mimoriadnu daň z energetických turbín vo výške 140 miliárd eur v rámci Európskej únie (EÚ). "Ak chceme mať mimoriadnu daň, musí byť európska," povedal.



Podľa Hegera výnosy z neočakávanej dane EÚ je potrebné rozdeliť rovnomerne po celom bloku, čím by Slovensko mohlo dostať približne 1,5 miliardy eur. Okrem toho potrebuje, aby Brusel spustil nevyužité fondy na podporu regionálneho rastu vo výške 5 miliárd eur, ktoré možno použiť na zníženie platieb za energiu pre podniky.



"Inak sa budú (slovenské podniky) zatvárať a môže skolabovať celá ekonomika," varoval Heger. Ak Brusel nepríde na pomoc, potom "budeme musieť túto elektrinu nechať pre naše firmy a naše domácnosti, aby neskolabovali," uviedol. "Nechceme to urobiť, ale ak nebude iná pomoc, budeme tlačení k tomuto riešeniu."



Heger uviedol, že v celosvetových zmluvách sú klauzuly, ktoré umožňujú štátom presmerovať životne dôležitú energiu v prípade katastrofy.



Podľa slovenského premiéra by mal Brusel zvýšiť akúkoľvek mimoriadnu daň sprostredkovateľom, ktorí profitujú z nadmerných cien. "Musíme zahrnúť obchodníkov, pretože musíme pochopiť, že obchodníci sú tí, ktorí vlastnia energetické zmluvy," vyhlásil.



O návrhoch na zavedenie poplatkov budú rokovať ministri energetiky EÚ na stretnutí v piatok (30. 9.), Heger však pripustil, že Slovensko môže byť prehlasované.



Poznamenal, že krajina s 5,5 miliónmi obyvateľov sa nachádza v problematickej situácii, pretože platby za energiu tvoria 10 % bežných rodinných výdavkov. Okrem toho má neúmerne obrovský sektor ťažkého priemyslu.



Tieto továrne budú čoskoro podpisovať zmluvy na dodávky energie na ďalších 12 mesiacov. "Máme dni alebo týždne," povedal premiér, podľa ktorého firmy musia začať uzatvárať kontrakty, ale ak im obchodníci začnú ponúkať 500 až 600 eur za megawatthodinu, začnú tak okamžite "zabíjať" ekonomiku.



Výrobca hliníka Slovalco, ktorý sa na celoštátnej spotrebe elektrickej energie podieľa len asi desatinou, už pre príliš vysoké náklady prestal vyrábať.



Finančný pokrok Slovenska sa spomalil pre vojnu na susednej Ukrajine, ktorá trvá už siedmy mesiac. Podľa prognóz ekonomika Slovenska má v tomto roku vzrásť o 1,9 % a v nasledujúcom o 0,7 %, pričom miera inflácie už dosiahla dvojciferné hodnoty.



Heger však dodal, že Bratislava bez ohľadu na finančné problémy pristúpi k jednoduchému prijímaniu ukrajinských utečencov a k zavedeniu silných sankcií voči Rusku.