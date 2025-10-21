< sekcia Ekonomika
HEINEKEN Slovensko: 30 rokov zodpovedného rastu, kvality a inovácií
Z lokálnej tradície stabilná súčasť potravinárskeho priemyslu a významný partner slovenskej ekonomiky.
Autor OTS
Bratislava 21. októbra (OTS) - Z hurbanovského pivovaru sa za tri dekády stal jeden z pilierov potravinárskeho priemyslu a exportér slovenskej kvality do sveta. Spoločnosť zamestnáva stovky ľudí a nepriamo vytvára tisíce pracovných miest. Každý rok prispieva desiatkami miliónov eur do štátneho rozpočtu a systematicky investuje do modernizácie, inovácií a udržateľnosti. Tento rok spoločnosť oslavuje 30. výročie od svojho vstupu na slovenský trh.
Symbol kvality, inovácií a zodpovedného podnikania, ktoré presahuje hranice odvetvia a prispieva k dlhodobému rozvoju krajiny. To je 30 rokov pôsobenia HEINEKEN Slovensko. Generálny riaditeľ Luis Prata vysvetľuje, že toto výročie nie je len oslavou histórie, ale predovšetkým potvrdením záväzku do budúcnosti. „Naším cieľom je pokračovať v zodpovednom podnikaní, ktoré dlhodobo prináša hodnotu pre slovenskú ekonomiku aj spoločnosť. Chceme posilňovať svoju pozíciu, rozvíjať modernú výrobu a pritom vždy prinášať spotrebiteľom produkty najvyššej kvality.“
Hurbanovská sladovňa, najväčšia v strednej Európe, ročne vyprodukuje slad pre približne sedem miliónov hektolitrov piva, ktoré putuje do dvanástich pivovarov v šiestich krajinách. Za posledných päť rokov smerovalo do hurbanovského pivovaru približne 9 miliónov eur investícií, ktoré posilnili efektivitu výroby a znížili environmentálnu stopu. Modernizované pasterizačné zariadenia, nová umývačka vratných fliaš či cirkulárny projekt zberu mláta sú príkladom konkrétnych krokov, ktoré spoločnosť podniká, aby spojila rast s udržateľnosťou. „Veríme, že moderné pivovarníctvo musí byť postavené na technológiách, ktoré chránia životné prostredie. Preto investujeme nielen do zvýšenia kvality a efektivity, ale aj do riešení, ktoré majú pozitívny dopad na komunitu a krajinu,“ konštatuje Prata.
Význam spoločnosti sa odráža aj v prínose pre slovenskú ekonomiku. Do verejných financií prispieva každý rok približne 50 miliónmi eur, čím sa radí medzi kľúčových hráčov potravinárstva a dlhodobo potvrdzuje svoju stabilitu. Riaditeľka pre ľudské zdroje Andrea Kožuchová pripomína, že HEINEKEN Slovensko zamestnáva približne 600 ľudí priamo v Hurbanove a Bratislave. „Prostredníctvom partnerov a dodávateľov vytvárame ďalších sedemtisíc pracovných miest. Naša prítomnosť na Slovensku teda nie je len o značkách a produktoch, ale aj o tom, že sme spoľahlivým zamestnávateľom a partnerom, ktorý vytvára hodnotu pre spoločnosť ako celok.“
Vlajkovou loďou portfólia je lokálna značka Zlatý Bažant - najhodnotnejšia slovenská pivná značka varená v Hurbanove. Zlatý Bažant 12 %, pripravený zo slovenských surovín, zaznamenal výrazný úspech. „Naša sila je v schopnosti spájať tradíciu s kvalitou. Chceme, aby si spotrebitelia vždy našli v našej ponuke produkt, ktorý zodpovedá ich očakávaniam aj životnému štýlu,“ vysvetľuje Luis Prata.
HEINEKEN Slovensko sa zároveň zaviazal k dlhodobej udržateľnosti prostredníctvom stratégie Načapujme si lepší svet. „Plánujeme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo výrobe, využívať stopercentne udržateľné suroviny a podporovať slovenských farmárov pri prechode na ekologické pestovateľské postupy. Budúcnosť pivovarníctva vidíme v podpore udržateľných riešení. To je spôsob, ako chceme spájať našu históriu s tým, čo prinesie ďalších tridsať rokov,“ uzatvára generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko Luis Prata.
