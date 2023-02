Heineken tvrdí, že stále plánuje opustiť Rusko, len hľadá kupca

Amsterdam 22. februára (TASR) - Holandský pivovarnícky gigant Heineken v stredu uviedol, že stále plánuje opustiť Rusko, len čo nájde kupca na svoje ruské závody. Heineken tak reagoval na obvinenia zo strany médií, že "porušil sľub" o odchode z krajiny po invázii ruskej armády na Ukrajinu. TASR správu prevzala z AFP.



Holandská investigatívna webová stránka Follow the Money pripomenula, že pivovar so sídlom v Amsterdame stále pôsobí v Rusku napriek minuloročnému sľubu o zastavení investícií v krajine. Podľa tejto stránky, aj keď Heineken prestal predávať na ruskom trhu svoje rovnomenné pivo, zároveň naň uviedol 61 nových produktov vrátane najmenej troch druhov piva pod značkou Amstel.



Heineken sa bráni a tvrdí, že "správy o porušení sľubu o odchode z Ruska sú absolútne nepravdivé a zavádzajúce". Argumentuje, že dôvodom, pre ktorý stále prevádzkuje závody v Rusku, je "zabrániť znárodneniu a zabezpečiť, aby nebolo ohrozené živobytie zamestnancov".



"Usilovne pracujeme na tom, aby sme zabezpečili prevod našej spoločnosti v Rusku na spoľahlivého kupca, a to za veľmi zložitých okolností," oznámil Heineken. Dodal, že očakáva stratu z predaja ruských prevádzok vo výške približne 300 miliónov eur. "Naším cieľom je dokončiť predaj ruskej divízie v prvej polovici roku 2023," uviedol Heineken.



Heineken patrí medzi veľké svetové značky vrátane Apple, McDonald's a ďalších, ktoré oznámili odchod z Ruska po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred rokom.