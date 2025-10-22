< sekcia Ekonomika
Heineken zaznamenal pokles predaja v 3. štvrťroku
Odôvodnil to slabším odbytom v USA a Európe a „náročnou“ situáciou v ekonomike.
Autor TASR
Amsterdam 22. októbra (TASR) - Holandský pivovarnícky gigant Heineken v stredu oznámil pokles predaja piva v 3. štvrťroku 2025. Odôvodnil to slabším odbytom v USA a Európe a „náročnou“ situáciou v ekonomike. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Druhý najväčší pivovar na svete po AB InBev zároveň predpovedá slabší zisk za celý rok vzhľadom na ťažké podmienky.
Heineken uviedol, že v 3. štvrťroku predal na celom svete 59 miliónov hektolitrov piva. To bolo menej ako 62,3 milióna hektolitrov v 2. štvrťroku 2025 aj ako 61,9 milióna v 3. štvrťroku minulého roka.
Analytici predpovedali spoločnosti globálny predaj v období júl - september 2025 na úrovni 59,2 milióna hektolitrov.
„Makroekonomická nestabilita podľa očakávania pretrvávala a v 3. štvrťroku sa ešte výraznejšie prejavila, čo vytvorilo náročné prostredie a viedlo k zmiešaným výsledkom,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Heinekenu Dolf van den Brink.
Celkové čisté tržby v 3. štvrťroku 2025 klesli na 7,3 miliardy eur zo 7,6 miliardy v 2. štvrťroku, čo sa zhoduje s odhadmi ekonómov.
Pivovar varoval, že jeho predaj aj za celý rok 2025 klesne v dôsledku makroekonomických problémov.
„Očakávame pretrvávajúcu makroekonomickú volatilitu, ktorá môže mať vplyv na našich spotrebiteľov vrátane slabej nálady, globálnych inflačných tlakov a negatívnych kurzových vplyvov v súvislosti so silnejším eurom,“ uviedla spoločnosť. „Vzhľadom na náročný štvrťrok, ktorý je tesne za nami, a na základe nášho aktuálneho hodnotenia krátkodobého spotrebiteľského dopytu očakávame, že objem predaja v roku 2025 mierne klesne.“
Začiatkom tohto mesiaca Heineken oznámil, že v rámci rozsiahlej reorganizácie svojho ústredia v Amsterdame ruší alebo preraďuje 400 pracovných miest s cieľom využiť nové technológie.
