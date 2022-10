Heineken znižuje spotrebu vody a zvyšuje recykláciu odpadu

Hurbanovo 14. októbra (TASR) - Spoločnosť Heineken Slovensko má dlhodobo záujem, aby jej podnikanie malo pozitívny dosah na životné prostredie. "K rozvoju udržateľného poľnohospodárstva prispievame najmä vďaka spolupráci s lokálnymi dodávateľmi. Týmto krokom podporujeme domácu výrobu a zároveň výrazne znižujeme uhlíkovú stopu," skonštatovala Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti.



V roku 2021 nakúpila sladovňa v Hurbanove 51 % zo 136.300 ton ročnej potreby sladovníckeho jačmeňa z trvalo udržateľných zdrojov. V porovnaní s rokom 2020 je to o 15 % viac. Z udržateľných zdrojov pochádzalo aj 100 % chmeľu, ktorý spoločnosť v roku 2021 nakúpila a použila na výrobu piva.



Spotreba vody v hurbanovskom pivovare v minulom roku klesla o 6,67 % oproti roku 2020, a to na úroveň 3,08 hektolitra vody na jeden hektoliter vyrobeného piva. V roku 2020 to bolo 3,3 hektolitra. "Cieľom je znížiť túto hodnotu o ďalších 5,84 % oproti roku 2021 na úroveň 2,9 hektolitra vody," povedala Windisch. Do vlastnej čistiarne odpadových vôd smeruje v pivovare Hurbanovo 100 % odpadovej vody. Súčasťou čistiarne je aj bioplynová stanica, ktorá zachytáva bioplyn a následne ho využíva na výrobu zelenej elektrickej energie.



K väčšej ochrane životného prostredia prispieva i recyklácia výrobného odpadu. Do roku 2025 chce Heineken Slovensko dosiahnuť, aby žiaden odpad z výroby nebol vyvážaný na skládku. Minulý rok v pivovare recyklovali 99,8 % výrobného odpadu, kým v roku 2020 to bolo 99,6 %.