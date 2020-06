Hekeri: Medicínske dáta sú na čiernom trhu žiadané viac ako bankové

Bratislava 12. júna (TASR) - Najvyššia cena na čiernom trhu sa platí za medicínske dáta pacientov. Tvrdí to šéf oddelenia Cyber Security zo Siemens Healthineers Slovensko Ján Ščamba. Poukázal na to, že kybernetické útoky sú globálnym trendom a zvýšený počet kybernetických útokov sa nevyhol počas koronakrízy ani Slovensku.



Útočníci sa podľa experta nesnažia dostať len do počítačov, ale majú snahu preniknúť aj do medicínskych prístrojov a k dátam o pacientoch. "Na čo konkrétne sa zameriavajú, závisí od motivácie útočníka," uviedol. Špecialisti z oddelenia Cyber Security v Žiline sa starajú o bezpečnosť medicínskych prístrojov na celom svete. Vedia pritom odhaliť aj človeka, ktorý stál za konkrétnym útokom.



Spolupracujú s políciou aj s inými agentúrami. "Keďže sme spoločnosť, ktorá dodáva riešenia pre zdravotníctvo a máme obrovskú morálnu zodpovednosť, výmena informácií je jedným z kľúčových aspektov každej spolupráce. Finančné škody spôsobené kybernetickým útokom môžu prekročiť aj milióny eur," komentoval.



V spoločnosti je podľa Ščambu kybernetická bezpečnosť súčasťou každodennej rutiny. Majú definovaný silný proces, ktorý zabezpečuje prvotnú analýzu z pohľadu bezpečnosti, viacstupňové testovanie i penetračné testovanie, teda hekovanie všetkých riešení. Vysvetlil, že majú početný pohotovostný tím, zložený najmä z hekerov, ktorí chránia medicínske dáta. Sú distribuovaní po celom svete a pracujú nonstop. Takmer celý tím tvoria etickí hekeri s rôznou špecializáciou.



Najčastejším typom útoku sú podľa experta aj po rokoch ešte stále phising maily. "Ich kvalita sa líši od úplne triviálnych až po tie veľmi komplexné. Súkromné spoločnosti spolu so štátnou správou by sa mali pripraviť, že so zväčšujúcou sa mierou automatizácie a digitalizácie sa počet útokov bude len stupňovať," uviedol.