Hekšová: Nákup repasovaných produktov prináša určité riziká

Bratislava 8. júna (TASR) - Repasované výrobky znejú ako lákavé riešenie nielen pre životné prostredie, ale aj pre spotrebiteľov, ktorí môžu pri kúpe takého výrobku výrazne ušetriť. Nákup repasovaných produktov však prináša určité riziká. Rôzna definícia „repasovaného“ v jednotlivých krajinách a absencia prísnejšej regulácie často vedú k nekalým praktikám obchodníkov. Upozornila na to riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.



„Mnoho predajcov láka zákazníkov na označenie ‚ako nové‘ či ‚vysoká kvalita‘, avšak bez jasne stanovených kritérií môže byť takéto označenie zavádzajúce,“ vysvetlila Hekšová.



Hlavný rozdiel medzi použitým a repasovaným výrobkom podľa nej spočíva v tom, že repasovaný prešiel odbornou renováciou. To znamená, že pokiaľ mal nejakú chybu, bola opravená, prípadne sa vymenili opotrebované súčiastky. „Definíciu repasovaného výrobku však v zákone nenájdeme,“ podčiarkla.



„Všeobecne platí, že podnikatelia majú zákonnú povinnosť jasne informovať spotrebiteľov o tom, že predávaný tovar je už použitý, upravený alebo má nejakú vadu. Do tejto kategórie spadajú aj repasované výrobky. V kamenných obchodoch navyše musia byť takéto výrobky jasne oddelené od nového tovaru, aby nedošlo k ich zámene. To však neplatí, ak obchodník predáva výlučne použitý tovar,“ vysvetlila Hekšová.



Pri kúpe použitých výrobkov je podľa Hekšovej dôležité overiť dobu, počas ktorej môže spotrebiteľ uplatniť práva z vadného plnenia. Zákon umožňuje podnikateľom lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia pri použitých výrobkoch skrátiť, avšak maximálne na 12 mesiacov. Pri repasovaných výrobkoch sa však môžu spotrebitelia stretnúť s tým, že predajcovia ponúkajú obchodnú záruku nad rámec zákonnej záruky.



„Pri posudzovaní vád pri použitých výrobkoch je rozhodujúce, či zodpovedajú tomu, čo bolo pri kúpe deklarované. Ak bol kupujúci vopred upozornený na konkrétny nedostatok, napríklad na škrabance na displeji, nemôže tento stav neskôr reklamovať. Naopak, pokiaľ sa objaví chyba, ktorá nebola uvedená a zásadne ovplyvňuje funkčnosť výrobku, má spotrebiteľ právo na reklamáciu,“ uzatvorila Hekšová.



dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Táto nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu.