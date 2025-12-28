< sekcia Ekonomika
Hektárové výnosy plodín v roku 2025 prekvapili
Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Tohtoročné úrody plodín prekvapili. Pôvodné očakávania pestovateľov vychádzali z vývoja počasia na jar, ktoré nenaznačovalo priaznivý pestovateľský rok. Hektárové výnosy obilnín a olejnín boli nakoniec príjemným prekvapením. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
„Žatva bola veľmi náročná, zdĺhavá, no nakoniec dopadla lepšie ako vlani, ale aj lepšie ako bol priemer za posledných päť rokov. Množstvom pozbieraného zrna príjemne prekvapila, no niektorých pestovateľov sklamala najmä kvalitou u potravinárskych pšeníc,“ spresnila.
Upozornila, že Slovensko zostane aj po tomto roku sebestačné v produkcii hustosiatych obilnín a repky, časť úrody pôjde na vývoz. Výsledky žatvy u členov SPPK boli podľa Holéciovej vyššie u všetkých druhov obilnín (vrátane ovsa, raže a tritikale), a aj u repky v porovnaní s minulým rokom, a tiež v porovnaní s päťročným priemerom.
„Zaznamenali sme rekordnú svetovú úrodu olejnín, avšak jej distribúcia bola zasiahnutá spormi medzi Kanadou a Čínou a aj Čínou a USA vo veci colnej politiky. Vplyv na cenu zatiaľ nepociťujeme, ale hrozba visí vo vzduchu. V konkurencii exportérov pšenice ťahá EÚ za kratší koniec a tlak na pokles ceny pšenice narastá,“ doplnila.
Pripomenula, že počasie v roku 2025 bolo priaznivejšie ako pred rokom aj pre cukrovú repu. Od tohto sa odvíjala väčšina faktorov, ktoré výrazne vplývajú na konečnú úrodu. Osev cukrovej repy pre produkciu cukru v kampani 2025/2026 bol na úrovni 19.200 hektárov. „Pestovatelia cukrovej repy dodajú do našich dvoch cukrovarov približne 1,3 milióna ton cukrovej repy na spracovanie, z ktorých podľa predbežných odhadov vyprodukujeme asi 175.000 ton cukru, čo aj v tejto sezóne zabezpečí pre našich obyvateľov sebestačnosť v tejto komodite na 100 %,“ poznamenala.
Holéciová dodala, že sezóna sa vydarila i v prípade slovenského ovocia alebo zemiakov. „Tých sa urodilo výrazne viac aj v ďalších krajinách EÚ,“ uzavrela hovorkyňa SPPK.
