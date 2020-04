Helexa: Poštu odovzdám jej novému riaditeľovi v dobrej kondícii

Bratislava 28. apríla (TASR) – Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa prijal rozhodnutie ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) o odvolaní z funkcie riaditeľa. Ako dodal, Slovenskú poštu povedie do nástupu nového generálneho riaditeľa, ktorému spoločnosť odovzdá v dobrej kondícii. Spoločnosť však bezodkladne pristúpi k vyhláseniu súťaže na strážnu a technickú službu, ako aj súťaže na zabezpečenie výkonu bankových a platobných služieb a služieb spracovania bankoviek a mincí spolu s ochranou pri preprave peňažných hotovostí.



„Verejné súťaže však bude možné vyhlásiť až po tom, ako Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR odsúhlasí predložené informácie o ich podmienkach,“ dodal Helexa. Tieto služby (okrem výkonu bankových a platobných služieb dodávaných bankou) pošta pred štyrmi rokmi obstarala v jednej súťaži s hodnotou zákazky 22,4 miliónov eur bez DPH. „Po niekoľkomesačnej komunikácii o odporúčaní Úradu verejného obstarávania (ÚVO) je Slovenská pošta pripravená spustiť dve verejné súťaže,“ dodal Helexa s tým, že takto bude môcť pre poštu zabezpečovať súkromnú bezpečnostnú službu viac ako jeden dodávateľ.



Mesačne Slovenská pošta vypláca v hotovosti takmer 400.000 dôchodkov, čo je pri priemernej výške starobného dôchodku za marec (482,29 eura) približne 193 miliónov eur. „Súkromná bezpečnostná služba v týchto dňoch tiež zaisťuje dodržiavanie nielen poriadku pred a v pobočkách pôšt, ale aj Ústredným krízovým štábom SR prijaté ochranné opatrenia proti riziku šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19,“ dodal Helexa na margo potreby strážnej služby.



Tieto činnosti pre Slovenskú poštu od roku 2016 zabezpečovala spoločnosť Bonul, rámcový limit v zmluve bol v roku 2016 stanovený na 22,4 milióna eur bez DPH. "Od účinnosti zmluvy, teda od apríla 2016 do konca marca 2020, za využívanie týchto služieb Slovenská pošta z finančného limitu spotrebovala necelých 17,2 milióna eur bez DPH. V priemere teda ide o 4,3 milióna eur bez DPH ročne, najmä za zabezpečenie fyzickej ochrany (stálej služby) stovkami pracovníkov SBS na vybraných objektoch Slovenskej pošty, tiež zabezpečenie fyzickej ochrany pri preprave peňažných hotovostí, ale aj za zabezpečenie technickej ochrany, ktorá okrem služby projektovania, nákupov a inštalácií poplachových, prístupových a kamerových systémov zahŕňa ich nákupnú cenu, ako aj následnú priebežnú kontrolu a servis,“ vysvetlil Helexa.



Platnosť zmlúv so spoločnosťou Bonul sa končí na konci apríla. Pošta preto začala prípravu procesu obstarávania začiatkom augusta minulého roka. Slovenská pošta však potrebuje vyjadrenie MDV k veci, dovtedy nebude mať povolené konať v ďalšom procese obstarávania. „Preto Slovenská pošta v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pre plynulé zabezpečenie nevyhnutných služieb ochrany majetku a osôb podpísala so súčasným dodávateľom dodatky k zmluvám,“ dodal Helexa s tým, že dodatky nemenia jednotkové ceny ani finančný limit, predlžujú len platnosť.



Noví dodávatelia služieb na strážnu a technickú službu a na zabezpečenie výkonu bankových a platobných služieb a služieb spracovania bankoviek a mincí spolu s ochranou pri preprave peňažných hotovostí môžu byť známi do konca roka. „S prihliadnutím na predbežný prieskum trhu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb Slovenská pošta očakáva, že sa do každej zo súťaží prihlásia najmenej traja záujemcovia,“ uzavrel Helexa.