Helgeheim spustí sériovú výrobu v Martine v budúcom roku
Firma našla zázemie pre výrobu sterilných injekčných farmaceutických produktov v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS).
Autor TASR
Martin 18. februára (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Helgeheim spustí sériovú výrobu vo svojej novej martinskej prevádzke v druhom kvartáli budúceho roka. Na stredajšom spoločnom tlačovom brífingu vedenia firmy a predstaviteľov martinskej samosprávy to uviedol člen predstavenstva spoločnosti Helgeheim Slavomír Petrík.
Firma našla zázemie pre výrobu sterilných injekčných farmaceutických produktov v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS). „Budú sa tu vyrábať liečivá, ktoré sa používajú v nemocničnom prostredí, takže nie sú to lieky, ktoré budú dostupné v lekárňach. Sú to prostriedky na tlmenie bolesti, anestéziologické prostriedky, v zásade nemocničná medicína,“ priblížil Petrík.
Príprava výroby v Martine je podľa Petríka rozčlenená do troch fáz, pričom investícia do prvej fázy je zhruba vo výške 27 miliónov eur. So sériovou výrobou liečiv by firma chcela začať v druhom kvartáli budúceho roka. „Transferové procesy produktov spúšťame na konci tohto roka. Samozrejme, tým, že výroba humánnych liekov je relatívne komplikovaný proces, nezávisí spustenie sériovej výroby len od nás, ale aj od našej štátnej autority, ktorá nám musí udeliť certifikát na výrobu liekov,“ poznamenal Petrík.
Doplnil, že spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 20 pracovníkov v odborných a administratívnych pozíciách, pričom v priebehu tretieho štvrťroka plánuje obsadzovanie výrobných pozícií. Po plnom spustení prvej fázy výroby by mal závod zamestnávať približne 50 ľudí.
Martinského primátora Jána Danka teší, že areál bývalých ZŤS postupne získava nové využitie a prináša pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou. „Ako pozitívum pre mesto vidím aj to, že farmaceutická výroba je čistá výroba a nie je to priemysel poškodzujúci okolie. Navyše, takéto špičkové technológie sú aj možnosťou pre vedeckovýskumnú činnosť,“ skonštatoval Danko.
