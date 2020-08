Hell Energy chce takmer všetky nápoje plniť do plechoviek

Bratislava/Szikszó 6. augusta (TASR) – V horizonte najbližších piatich rokov chce maďarský výrobca energetických nápojov Hell Energy 99 percent svojich nápojov plniť do hliníkových plechoviek. TASR o tom informoval Péter Pantl, medzinárodný riaditeľ spoločnosti pre komunikáciu a marketing.



„Hlavným dôvodom je ekológia. Na rozdiel od plastových fliaš sú hliníkové plechovky prakticky stopercentne recyklovateľné a tento proces je u nich možné opakovať takmer donekonečna. Je to aj vec verejnej osvety, ľudia už sami vnímajú, že plasty sú pre životné prostredie nebezpečné,“ zdôraznil Pantl.



Dodal, že z plastov odovzdaných fliaš sa navyše často vyrábajú iné výrobky, ktoré sa už následne nerecyklujú. Pri plechovkách je podľa neho oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ich hliník bude opätovne využitý na výrobu obalov na nápoje. V predchádzajúcom období sa spoločnosti podľa jeho slov podarilo znížiť produkciu PET fliaš vo výrobe o 60 % a zaviazala sa skresať ich podiel vo svojom portfóliu na jedno percento do roku 2025.



Dosiahnuť tento cieľ chce aj vďaka recyklovanému hliníku s názvom Hydro Circal. „Usilujeme sa o vedúce postavenie na trhu a byť globálnym meradlom poskytovania nízkouhlíkových obalov pre našich spotrebiteľov. Preto sme sa zaviazali k inovácii od spoločnosti Hydro, ktorá je zďaleka najudržateľnejším riešením pre trh,“ podotkol Barnabás Csereklye, generálny riaditeľ firmy Hell Energy.



Značka Hell Energy pôsobí na trhu 13 rokov a podľa vlastných údajov patrí medzi troch najväčších svetových výrobcov značkových energetických nápojov, pričom na slovenskom trhu má v tomto segmente podiel 23,6 %. Jej jediný výrobný závod sa nachádza neďaleko slovenských hraníc, v maďarskej obci Szikszó pri Miškovci, odkiaľ svojimi produktmi zásobuje 52 krajín sveta.