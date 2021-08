Rezort financií: Hendikepovaní ľudia môžu pri lotérii využiť asistenta

Bratislava 17. augusta (TASR) – Slabozraké alebo nevidiace osoby môžu využiť na zistenie hesla vo vysielaní pri očkovacej lotérii asistenciu tretej osoby. Rovnako aj nepočujúcim môže pomôcť asistent. Skonštatoval to tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR v reakcii na kritiku zo strany niektorých politikov s tým, že zvažuje aj ďalšie možnosti inklúzie. Rezort zdôraznil, že otázkou inklúzie sa aktívne zaoberal už od začiatku tvorenia projektu Byť zdravý je výhra.



"Už od spustenia registrácie sme hendikepovaným ľuďom umožnili, aby využili asistenta alebo iného človeka, ktorému dôverujú, aby im s prihlasovaním pomohol. Napríklad, keď hendikepovaný súťažiaci priamo nevlastní bankový účet, mohol zadať IBAN svojho blízkeho," priblížilo ministerstvo. Postup v prípade hendikepovaných osôb je špecifikovaný v dodatku, ktorý je zverejnený na webe ministerstva financií. Jeho finálnu verziu zverejnilo ešte pred spustením samotného žrebovania.



Rezort financií priblížil, že slabozraké alebo nevidiace osoby môžu v prípade, ak je heslo vo vysielaní zobrazené, využiť na jeho zistenie asistenciu tretej osoby. Ak je vyžrebovaná nepočujúca osoba alebo človek s iným postihnutím sluchu či vyjadrovania, na zistenie hesla a jeho zodpovedanie môže tiež využiť asistenta. Ak ide o súťažiaceho, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená v rozsahu potrebnom pre účasť v súťaži, môže ho automaticky zastúpiť jeho asistent. Ak ide o súťažiaceho, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý a odkázaný na sprievodcu, ten je ho rovnako oprávnený v súťaži zastúpiť.



Ministerstvo financií však upozorňuje, že každá výnimka z osobnej účasti súťažiacich predstavuje potenciálne riziko, že najzraniteľnejší súťažiaci sa stanú obeťou zneužitia zo strany podvodníkov. Napriek tomu v spolupráci s odborníkmi zvažuje aj ďalšie možnosti inklúzie s primárnym dôrazom na to, aby hendikepovaných ľudí nevystavili riziku.



Zároveň MF zdôraznilo, že heslo je potrebné uviesť len v prípade prémiových výhier, čo predstavuje päť výhercov do týždňa. "Intenzívne však zvažujeme všetky spôsoby, ako hendikepovaným súťažiacim uľahčiť zodpovedanie hesla," podotkol rezort financií s tým, že ďalších 10.125 výhier týždenne už nie je viazaných na živý prenos RTVS, a teda ani na zodpovedanie hesla. Ministerstvo zdôraznilo, že sa ďalšej diskusii o otázke inklúzie nebráni, ocení akýkoľvek konštruktívny návrh a je otvorené sa ním zaoberať.



SaS považuje aktuálny priebeh očkovacej lotérie za nešťastný a diskriminačný. O prehodnotenie formátu a pravidiel očkovacej lotérie tak, aby bola prístupná aj pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím, požiadala aj poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí). Hnutie Sme rodina verí, že chyby pri lotérii sa odstránia a nebudú sa viac opakovať.



Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) zároveň vyzvala MF, aby prehodnotilo štatút súťaže o očkovaciu prémiu tak, aby mali možnosť vyhrať aj ľudia, ktorí sledujú oficiálny internetový on-line prenos RTVS. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) už prisľúbil, že rezort financií bude riešiť situáciu internetových divákov pri očkovacej lotérii.