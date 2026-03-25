Henkel: Rastu cien sa nebude dať vyhnúť
Henkel vyrába širokú škálu spotrebných produktov vrátane pracích práškov, dezinfekčných prostriedkov, kozmetiky, hygienických výrobkov, ako aj lepidiel.
Autor TASR
Düsseldorf 25. marca (TASR) - Vzhľadom na vojnu na Blízkom východe nebude možné vyhnúť sa rastu cien spotrebného tovaru. Povedal to v stredu Carsten Knobel, šéf nemeckej spoločnosti Henkel. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na rozhovor Knobela pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt.
„Ak sa naše výrobné náklady výrazne zvýšia, budeme musieť tieto náklady posunúť ďalej,“ povedal Knobel pre Handelsblatt. „Nemá zmysel vyčkávať so zvyšovaním cien príliš dlho,“ dodal s tým, že čím firma neskôr reaguje na vývoj situácie, tým sa dostáva pod väčší tlak.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol potom, ako koncom februára Izrael a USA napadli Irán, ovplyvňuje Henkel nepriamo, a to prostredníctvom rastu cien vstupných surovín a komplikáciami v dodávateľskom reťazci. Rastúce ceny ropy v dôsledku blokovania Hormuzského prielivu spôsobujú dodávateľom a logistickým spoločnostiam problémy, v niektorých prípadoch výrazné. „Tieto firmy potom časť zvýšených nákladov presúvajú na nás. Prirodzene dúfame, že táto vojna nepotrvá celý rok,“ povedal Knobel.
Henkel vyrába širokú škálu spotrebných produktov vrátane pracích práškov, dezinfekčných prostriedkov, kozmetiky, hygienických výrobkov, ako aj lepidiel. Podľa Knobela je možné, že po zvýšení cien ľudia nebudú nakupovať výrobky tak často ako doteraz, budú však v nákupoch pokračovať.
Firmu Henkel so sídlom v Düsseldorfe založili v roku 1876. Celosvetovo zamestnáva približne 47.000 ľudí, z toho takmer 20 % na domácom trhu. Vlani vykázala obrat okolo 20,5 miliardy eur.
„Ak sa naše výrobné náklady výrazne zvýšia, budeme musieť tieto náklady posunúť ďalej,“ povedal Knobel pre Handelsblatt. „Nemá zmysel vyčkávať so zvyšovaním cien príliš dlho,“ dodal s tým, že čím firma neskôr reaguje na vývoj situácie, tým sa dostáva pod väčší tlak.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol potom, ako koncom februára Izrael a USA napadli Irán, ovplyvňuje Henkel nepriamo, a to prostredníctvom rastu cien vstupných surovín a komplikáciami v dodávateľskom reťazci. Rastúce ceny ropy v dôsledku blokovania Hormuzského prielivu spôsobujú dodávateľom a logistickým spoločnostiam problémy, v niektorých prípadoch výrazné. „Tieto firmy potom časť zvýšených nákladov presúvajú na nás. Prirodzene dúfame, že táto vojna nepotrvá celý rok,“ povedal Knobel.
Henkel vyrába širokú škálu spotrebných produktov vrátane pracích práškov, dezinfekčných prostriedkov, kozmetiky, hygienických výrobkov, ako aj lepidiel. Podľa Knobela je možné, že po zvýšení cien ľudia nebudú nakupovať výrobky tak často ako doteraz, budú však v nákupoch pokračovať.
Firmu Henkel so sídlom v Düsseldorfe založili v roku 1876. Celosvetovo zamestnáva približne 47.000 ľudí, z toho takmer 20 % na domácom trhu. Vlani vykázala obrat okolo 20,5 miliardy eur.