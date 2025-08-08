< sekcia Ekonomika
Henkel zaznamenal za 1. polrok rast čistého aj prevádzkového zisku
V prípade tržieb však firma zaznamenala pokles a vzhľadom na ich vývoj upravila aj celoročné vyhliadky.
Autor TASR
Berlín 8. augusta (TASR) - Nemecký výrobca spotrebného tovaru Henkel oznámil za 1. polrok tohto roka rast čistého aj prevádzkového zisku. Prispeli k tomu inovatívne produkty, ktoré pomohli znížiť náklady. V prípade tržieb však firma zaznamenala pokles a vzhľadom na ich vývoj upravila aj celoročné vyhliadky. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Za prvých šesť mesiacov roka spoločnosť, ktorá okrem čistiacich prostriedkov, práškov na pranie a mydiel vyrába aj produkty pre starostlivosť o vlasy a zároveň je najväčším svetovým výrobcom lepidiel, dosiahla čistý zisk 1,11 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 7,9 %.
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 2,81 eura. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka predstavoval 2,78 USD/akcia.
Prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) vzrástol o 4,8 % na 1,54 miliardy eur a upravený EBIT zaznamenal rast o 0,2 % na 1,614 miliardy eur. Upravená marža EBIT sa zvýšila na 15,5 % zo 14,9 % za prvých šesť mesiacov minulého roka.
V prípade tržieb však boli polročné výsledky horšie. Henkel ich vykázal na úrovni 10,4 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 3,8 %. Aj tržby na organickej báze zaznamenali pokles, aj keď iba mierny, o 0,1 %.
V reakcii na vývoj tržieb spoločnosť zhoršila celoročné vyhliadky. Pôvodne počítala s rastom organických tržieb v rozmedzí od 1,5 % do 3,5 %, teraz očakáva, že rast dosiahne 1 %, maximálne 2 %.
