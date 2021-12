Hermés a Richemont zaradia do indexov Euro STOXX 50 a STOXX Europe 50

Paríž 2. decembra (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermés sa stane súčasťou akciového indexu eurozóny Euro STOXX 50. Informoval o tom tento týždeň prevádzkovateľ indexu Qontigo. Zároveň dodal, že švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont sa zaradí do európskeho indexu STOXX Europe 50.



Spoločnosti sa stanú súčasťou indexov oficiálne 20. decembra, dodala firma Qontigo, ktorú citovala agentúra AFP. Hermés v indexe Euro STOXX 50 nahradí Universal Music Group a Richemont v indexe STOXX Europe 50 telekomunikačnú spoločnosť Vodafone.



Výrobcovia luxusných produktov ťažili tento rok z uvoľnenia opatrení zavedených na začiatku pandémie nového koronavírusu a výrazného zotavenia ekonomiky. Spotrebitelia sa vrátili do obchodných centier a klenotníctiev, ktoré boli v prvom období pandémie zatvorené.



To sa odrazilo na vývoji akcií spoločností. Akcie spoločnosti Hermés, ktorá za 3. kvartál zaznamenala vyššie než očakávané tržby, vzrástli tento rok o takmer 90 % a dosiahli rekordnú úroveň. Aj akcie klenotníckej firmy Richemont vzrástli na rekordnú hodnotu. Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky Cartier, Montblanc, Piaget či Chloé, pred necelým mesiacom zverejnila výsledky za 1. polrok súčasného obchodného roka 2021/2022, pričom vykázala prudký rast zisku.