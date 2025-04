Hermés oznámil nárast tržieb za 1. štvrťrok, od mája zvýši ceny v USA

Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermés oznámil nárast tržieb za 1. štvrťrok 2025. Uviedol zároveň, že zvýši svoje ceny v Spojených štátoch, aby kompenzoval vplyv ciel. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Éric du Halgouët, finančný riaditeľ skupiny, ktorá je známa svojou kabelkou Birkin, hodvábnymi šatkami a koženým tovarom, uviedol, že ceny sa zvýšia od 1. mája, aj keď nepovedal o koľko. Povedal len, že spoločnosť stále určuje presnú úroveň zvýšenia, pričom tento krok by mal úplne vykompenzovať vplyv ciel.



Spoločnosť Hermés zvyčajne zvyšuje ceny raz ročne a už predtým oznámila nárast cien na celom svete o 6 až 7 %.



Hermés tento týždeň predbehol francúzskeho rivala LVMH ako najhodnotnejšiu luxusnú skupinu na svete po tom, čo cena akcií výrobcu Louis Vuitton klesla pre neuspokojivé zisky.



Hermés vykázal za prvé tri mesiace 2025 globálne tržby vo výške 4,1 miliardy eur. To je o 8,5 % viac ako v rovnakom období minulého roka, ale horší výsledok ako ich nárast o 9,8 %, ktorý očakávali analytici. Pri konštantných menových kurzoch stúpli tržby v 1. štvrťroku o 7 %.



Tržby v regióne Amerika vyskočili v sledovanom období o 13,3 % na 695 miliónov eur s dvojciferným nárastom v Spojených štátoch, Kanade, Mexiku a Brazílii, uviedol Halgouët. Predaj v USA pritom narušili lesné požiare v Los Angeles, ktoré si vynútili zatvorenie dvoch obchodov na niekoľko dní, a snehové búrky v ďalších štátoch.



Trump tento mesiac zaviedol plošné clo vo výške 10 % na dovoz z celého sveta, no odložil vyššie tzv. recipročné clá pre desiatky ďalších krajín vrátane 20-percentného cla na tovar z Európskej únie.