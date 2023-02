Hermés zaznamenal rast tržieb vo 4. kvartáli

Paríž 17. februára (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru Hermés v piatok oznámil nárast tržieb vo 4. štvrťroku 2022 o takmer 23 %. Prispeli k tomu vyššie tržby v Európe, USA aj v Ázii. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Výrobca ikonickej kabelky Birkin uviedol, že nezaznamenal "žiadnu zásadnú zmenu" v trendoch v Číne ani napriek blokádam v tejto krajine v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 počas posledných troch mesiacov 2022.



Európske luxusné značky ťažili zo silného oživenia dopytu po pandémii, keď klienti vo svete po zrušení blokád míňali úspory, aby si dopriali módu od dizajnérov.



Ale politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 v Číne v závere minulého roka zasiahla veľkú časť tohto odvetvia. Spoločnosť Hermés v piatok nezverejnila vývoj tržieb v Číne.



Jej globálne tržby však za tri mesiace do konca decembra 2022 vzrástli o 22,9 % na 3 miliardy eur, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpnu o 17 %.



V USA, kde spoločnosť v septembri 2022 otvorila veľký obchod na Madison Avenue v New Yorku, tržby vzrástli o 40,8 %. Výsledok bol v kontraste s niektorými konkurentmi, ktorí tam zaznamenali slabší predaj, keďže sa obchod presunul do Európy, pričom Američania využili silný dolár počas návštevy tzv. starého kontinentu.



Hermés uviedol, že na svojom valnom zhromaždení 20. apríla navrhne dividendu vo výške 13 eur na akciu.



Spoločnosť informovala, že za tri roky vytvorila 4300 pracovných miest vrátane 2900 vo Francúzsku, pričom tento rok plánuje zamestnať ďalších ľudí. Ale vzhľadom na stúpajúce náklady zvýšila v januári ceny o približne 7 %.