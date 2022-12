Herné a stávkové asociácie kritizujú navrhované zdanenie malých výhier

Bratislava 12. decembra (TASR) – Navrhované zdanenie výhier z hazardu nad 350 eur vyženie mnohých hráčov na čierny trh a ide predovšetkým proti ľuďom. Tvrdí to Asociácia zábavy a hier (AZAH) a Asociácia stávkových spoločností (ASS) SR. Reagujú tak na novelu zákona o dani z príjmov, ktorú predložil nezaradený poslanec Martin Čepček a v parlamente je už v druhom čítaní.



ASS skonštatovala, že v praxi by tento návrh znamenal, že ľudia by museli zaplatiť daň z výhry už pri malých sumách nad 350 eur, ak napríklad vyhrajú na výhernom žrebe alebo v číselnej hre. Výkonný riaditeľ ASS Peter Papanek podotkol, že účasť na hazardných hrách je zo štatistického hľadiska v dlhodobom horizonte pre hráča stratová. "Predkladateľ tak de facto požaduje od hráča daň z tejto straty. Takéto nastavenie pravidiel bude postavenie hráčov ešte viac oslabovať, čo považujeme za neetické," dodal.



Návrh tiež podľa asociácií podporuje vstup hráčov na nelegálny trh. "Z každodennej skúsenosti vieme, že zákazy hazardu podporili bujnenie čierneho trhu, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi na Slovensku neexistoval. Teraz ideme zdaniť hráčov, a tým ich doslova podstrkujeme ilegálnemu prostrediu, kde nefungujú žiadne regulácie, ochrana rizikových hráčov či kontrola zo strany štátu. O miliónoch eur, ktoré z daní a odvodov štát nikdy neuvidí, nehovoriac," poznamenala Dominika Hlobenová z AZAH. Bežní ľudia a staršia populácia, ktorá má v obľube najmä lotérie, podľa prevádzkovateľov doplatí na niečo, "čo sa tvári ako pomocná ruka".



AZAH upozornila, že zavedením takéhoto zdanenia by sa zásadne zmenili aj podmienky podnikania jej členov. Predkladateľ zároveň podľa ASS nerieši spôsob, akým zdaniť výhry hráčov z nelegálnych zahraničných stránok. Dodatočná daň tak podľa asociácie potrestá len poctivých hráčov, ktorí nevyhľadávajú nelegálny čierny trh.



Novela zákona o dani z príjmov z dielne nezaradeného poslanca Čepčeka je na programe aktuálnej riadnej 78. schôdze Národnej rady (NR) SR. Podľa právnej normy, ktorá je už v druhom čítaní, by sa malo zaviesť oslobodenie od dane z príjmu pre výhry z hazardných hier iba do hodnoty neprevyšujúcej 350 eur.