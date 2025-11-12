Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hestia (Fund) SICAV by mala spravovať 15.000 nájomných bytov

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy predložilo na vládu Ministerstvo dopravy SR ako zakladateľ agentúry.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Spoločnosť Hestia (Fund) SICAV so sídlom v Lichtenštajnsku by mala v dlhodobom horizonte postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať v SR minimálne 15.000 bytov. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie investičnej zmluvy medzi danou spoločnosťou a Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý v stredu schválila vláda SR.

Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy predložilo na vládu Ministerstvo dopravy SR ako zakladateľ agentúry. Investičný partner spĺňa podľa predkladateľa kritériá investičného partnera s výnimkou výšky minimálnej čistej hodnoty aktív, ktorá by sa mala dosiahnuť po nadobudnutí účinnosti zmluvy v súlade s kritériami investičného partnera. Spoločnosť má podľa zmluvy záujem o investovanie do systému nájomného bývania na Slovensku.

V poslednom období Slovensko prostredníctvom agentúry pripravuje nový model systému nájomného bývania na základe zákona o nájomnom bývaní, nariadenia vlády, kritérií investičného partnera a iných podporných právnych predpisov zameraných na dosiahnutie výstavby bytov na Slovensku. Tá by mala zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre širokú verejnosť s dlhodobou ambíciou postaviť v nasledujúcich rokoch na Slovensku minimálne 100.000 nových bytov.
