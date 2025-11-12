< sekcia Ekonomika
Hestia (Fund) SICAV by mala spravovať 15.000 nájomných bytov
Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy predložilo na vládu Ministerstvo dopravy SR ako zakladateľ agentúry.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Spoločnosť Hestia (Fund) SICAV so sídlom v Lichtenštajnsku by mala v dlhodobom horizonte postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať v SR minimálne 15.000 bytov. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie investičnej zmluvy medzi danou spoločnosťou a Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý v stredu schválila vláda SR.
Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy predložilo na vládu Ministerstvo dopravy SR ako zakladateľ agentúry. Investičný partner spĺňa podľa predkladateľa kritériá investičného partnera s výnimkou výšky minimálnej čistej hodnoty aktív, ktorá by sa mala dosiahnuť po nadobudnutí účinnosti zmluvy v súlade s kritériami investičného partnera. Spoločnosť má podľa zmluvy záujem o investovanie do systému nájomného bývania na Slovensku.
V poslednom období Slovensko prostredníctvom agentúry pripravuje nový model systému nájomného bývania na základe zákona o nájomnom bývaní, nariadenia vlády, kritérií investičného partnera a iných podporných právnych predpisov zameraných na dosiahnutie výstavby bytov na Slovensku. Tá by mala zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre širokú verejnosť s dlhodobou ambíciou postaviť v nasledujúcich rokoch na Slovensku minimálne 100.000 nových bytov.
Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy predložilo na vládu Ministerstvo dopravy SR ako zakladateľ agentúry. Investičný partner spĺňa podľa predkladateľa kritériá investičného partnera s výnimkou výšky minimálnej čistej hodnoty aktív, ktorá by sa mala dosiahnuť po nadobudnutí účinnosti zmluvy v súlade s kritériami investičného partnera. Spoločnosť má podľa zmluvy záujem o investovanie do systému nájomného bývania na Slovensku.
V poslednom období Slovensko prostredníctvom agentúry pripravuje nový model systému nájomného bývania na základe zákona o nájomnom bývaní, nariadenia vlády, kritérií investičného partnera a iných podporných právnych predpisov zameraných na dosiahnutie výstavby bytov na Slovensku. Tá by mala zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre širokú verejnosť s dlhodobou ambíciou postaviť v nasledujúcich rokoch na Slovensku minimálne 100.000 nových bytov.