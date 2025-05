Hetmantsev: Ukrajina môže zvýšením ciel prísť ročne o 3,5 miliardy eur

Kyjev 16. mája (TASR) - Ukončenie preferenčného obchodu s Európskou úniou v júni tohto roka môže Ukrajinu pripraviť ročne o príjmy v objeme 3,5 miliardy eur. To je výpadok, ktorý iné trhy nebudú schopné nahradiť. Uviedol to v piatok šéf ukrajinského parlamentného výboru pre financie Danylo Hetmantsev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po invázii Ruska na Ukrajinu Európska únia pozastavila clá a dovozné kvóty na ukrajinské poľnohospodárske produkty. Platnosť týchto obchodných preferencií sa však 5. júna končí.



Hetmantsev na sociálnej sieti Telegram uviedol, že zrušenie obchodných preferencií najviac poškodí producentov kukurice, cukru, medu a hydiny. „Podľa odhadov expertov nové obchodné podmienky by nás mohli stáť ročne 3,5 miliardy eur,“ dodal. Zdroje týchto odhadov však neuviedol.



„To je obrovský výpadok. V tomto roku dosahuje hodnota exportu všetkých tovarov v priemere 2,9 miliardy eur mesačne. Je prakticky nemožné kompenzovať takéto straty v poľnohospodárskom sektore exportom na iné trhy,“ uviedol Hetmantsev.



Napriek úsiliu Kyjeva presadiť predĺženie preferenčného obchodu Európska komisia takýto krok urobiť neplánuje. Zvýhodnený vývoz ukrajinských produktov na trh EÚ totiž viedol k početným protestom európskych farmárov.