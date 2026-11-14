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Highgate: Zahraničné firmy vyžadujú reálne riadenie
Fiktívne fakturovanie služieb za účelom zníženia daňového základu pritom môže pre podnikateľov predstavovať až trestnoprávne riziko.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Založenie firmy v zahraničí samo osebe nestačí a bez reálnej ekonomickej prítomnosti v danej krajine nemusí obstáť pri daňovej kontrole ani v bankách. Upozornila na to poradenská skupina Highgate Group.
Zahraničné jurisdikcie ako Cyprus, Malta či Dubaj môžu priniesť výhody v podobe lepšej regulácie alebo flexibilnejších podmienok pre investorov, no vyžadujú si skutočné riadenie a opodstatnenie. Fiktívne fakturovanie služieb za účelom zníženia daňového základu pritom môže pre podnikateľov predstavovať až trestnoprávne riziko.
Digitálna ekonomika a cezhraničné aktivity, ako sú online služby či obchodovanie s kryptoaktívami, prinášajú firmám povinnosti vo viacerých štátoch, preto pri výbere sídla zvažujú aj vhodnosť miestneho právneho systému. „Pri medzinárodných štruktúrach sa nedá pozerať iba na sadzbu dane. Pre podnikateľa môže byť rovnako dôležité, či mu daná krajina poskytuje vhodnejšiu reguláciu, flexibilnejšie nastavenie vzťahov s investormi alebo právne nástroje, ktoré na Slovensku nemá k dispozícii,“ vysvetľuje partner Highgate Group Peter Varga.
Zahraničné jurisdikcie sa využívajú najmä pri holdingoch, fondoch či správe majetku cez trusty, pričom treba dôsledne rozlišovať medzi podmienkami v rámci EÚ a mimo nej. Napríklad Cyprus sa v minulosti využíval pre výhodné daňové režimy pri správe duševného vlastníctva, no dnes už staré modely nestačia a kľúčová je takzvaná substance, teda reálne fungovanie v krajine.
„Zahraničná adresa sama osebe nevytvára obhájiteľnú daňovú štruktúru. Ak sa firma formálne nachádza na Cypre, ale jej skutočné riadenie a činnosť zostávajú na Slovensku, treba dôsledne posúdiť daňové dôsledky. Právne a faktické nastavenie musí zodpovedať tomu, ako podnikanie reálne funguje,“ upozornil Varga.
Fakturovanie fiktívnych služieb na zníženie daňového základu môže viesť k trestnoprávnej zodpovednosti za krátenie dane. Hoci nie každá sporná štruktúra je automaticky trestným činom a trestné právo má zostať podľa Vargu krajným prostriedkom, každá transakcia sa posudzuje individuálne. Pri zakladaní zahraničnej firmy tak treba okrem daňových úspor zohľadniť aj náklady na správu a zabezpečenie miestnych povinností.
Zahraničné jurisdikcie ako Cyprus, Malta či Dubaj môžu priniesť výhody v podobe lepšej regulácie alebo flexibilnejších podmienok pre investorov, no vyžadujú si skutočné riadenie a opodstatnenie. Fiktívne fakturovanie služieb za účelom zníženia daňového základu pritom môže pre podnikateľov predstavovať až trestnoprávne riziko.
Digitálna ekonomika a cezhraničné aktivity, ako sú online služby či obchodovanie s kryptoaktívami, prinášajú firmám povinnosti vo viacerých štátoch, preto pri výbere sídla zvažujú aj vhodnosť miestneho právneho systému. „Pri medzinárodných štruktúrach sa nedá pozerať iba na sadzbu dane. Pre podnikateľa môže byť rovnako dôležité, či mu daná krajina poskytuje vhodnejšiu reguláciu, flexibilnejšie nastavenie vzťahov s investormi alebo právne nástroje, ktoré na Slovensku nemá k dispozícii,“ vysvetľuje partner Highgate Group Peter Varga.
Zahraničné jurisdikcie sa využívajú najmä pri holdingoch, fondoch či správe majetku cez trusty, pričom treba dôsledne rozlišovať medzi podmienkami v rámci EÚ a mimo nej. Napríklad Cyprus sa v minulosti využíval pre výhodné daňové režimy pri správe duševného vlastníctva, no dnes už staré modely nestačia a kľúčová je takzvaná substance, teda reálne fungovanie v krajine.
„Zahraničná adresa sama osebe nevytvára obhájiteľnú daňovú štruktúru. Ak sa firma formálne nachádza na Cypre, ale jej skutočné riadenie a činnosť zostávajú na Slovensku, treba dôsledne posúdiť daňové dôsledky. Právne a faktické nastavenie musí zodpovedať tomu, ako podnikanie reálne funguje,“ upozornil Varga.
Fakturovanie fiktívnych služieb na zníženie daňového základu môže viesť k trestnoprávnej zodpovednosti za krátenie dane. Hoci nie každá sporná štruktúra je automaticky trestným činom a trestné právo má zostať podľa Vargu krajným prostriedkom, každá transakcia sa posudzuje individuálne. Pri zakladaní zahraničnej firmy tak treba okrem daňových úspor zohľadniť aj náklady na správu a zabezpečenie miestnych povinností.