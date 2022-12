Hirman: Ak neschvália rozpočet, štát bude kompenzovať len teplárov

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ak štátny rozpočet nebude tento rok schválený, po 1. januári 2023 bude mať štát prostriedky len na kompenzácie pre dodávateľov tepla. Vyčlenené prostriedky by už nestačili na kompenzácie pre dodávateľov plynu. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman. Ak rozpočet bude schválený, tak štát pomôže s energiami podľa tej schémy, ktorú predstavil na začiatku decembra.



"V prípade domácností u elektriny ideme podľa memoranda so Slovenskými elektrárňami (SE), v prípade firiem ceny neregulujeme, ale chceme poskytovať kompenzácie. Tie však absolútne závisia od štátneho rozpočtu a od toho, aké budú finančné možnosti štátu," priblížil minister.



"U plynu k dnešnému dňu nariadenie o všeobecnom hospodárskom záujme nie je možné vydať, lebo nemáme k 1. januáru ako ministerstvo hospodárstva objem finančných prostriedkov, aký potrebujeme mať. A to aj napriek tomu, že sú prostriedky pripravené. Vzhľadom na podmienky rozpočtového provizória však nemôžu byť použité. Taký je zákon," povedal.



V prípade cien tepla nariadenie, ktoré bolo vydané, bude podľa Hirmana aplikované. "Takže ten nárast cien tepla bude rozdielny, lebo máme máme asi 800 rôznych dodávateľov tepla. Miera nárastu ceny bude limitovaná, nariadenie sa upraví, namiesto percentuálneho nárastu bude ako maximálny možný 20-eurový nárast," informoval.



Doplnil, že pri Slovenských elektrárňach sa štát pohybuje v dvoch rámcoch. "Prvý rámec je, že sme jeden z akcionárov SE a musíme sa správať zodpovedne k firme, ktorú spoluvlastníme. Druhým rámcom je verejný záujem, teda obrana záujmov verejnosti a štátu. V zmysle týchto rámcov pristupujeme k dohode s elektrárňami," povedal Hirman.



Ekonomická situácia SE je podľa neho zložitá aj preto, lebo tretí jadrový blok v Mochovciach sa už v tomto roku nepodarí uviesť do prevádzky. "Vláda ani ja osobne nechceme situáciu sťažovať a komplikovať viac, ako je. Aj vzhľadom na to, že SE sú súčasťou kritickej infraštruktúry a že štát je tretinovým akcionárom, tak musíme nájsť riešenie dovtedy, kým nám tretí blok v Mochovciach nenabehne na plný výkon," dodal Hirman.