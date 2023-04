Hirman: Azerbajdžan by mohol navyše dodávať okolo 5 miliárd m3 plynu

Bratislava 26. apríla (TASR) – Z Azerbajdžanu by mohlo do strednej a východnej Európy prichádzať navyše až päť miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu ročne. V stredu po rokovaní vlády to v rozhovore pre televíziu TA3 povedal dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Spresnil tak utorkovú (25. 4.) informáciu o podpise memoranda o porozumení medzi prepravcami plynu z Bulharska, Rumunska, Maďarska, Azerbajdžanu a Slovenska.



"Cez tieto prepojenia, ktoré už existujú medzi našimi krajinami, teda od Turecka cez Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko až na Slovensko, hovoríme o možnosti dodávok celkovo ročne až do piatich miliárd kubických metrov plynu pre všetky tieto krajiny, čo je celkom zaujímavý objem," povedal Hirman.



Minister zdôraznil, že plyn z Azerbajdžanu by eliminoval problémy s dodávkami z Ruska. Cenu plynu na Slovensku by tieto dodávky nijak neovplyvnili, nakoľko sa podľa Hirmana vždy odvíja od spotových cien na trhoch.