Hirman: Dotácie cien dreva či uhlia rezort hospodárstva nepripravuje

Bratislava 8. marca (TASR) – Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti nepripravuje dotácie na ceny tuhých palív. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Rast nákladov na tieto palivá podľa neho nie je taký vysoký ako u plynu a zároveň je problematické meranie spotreby týchto palív.



"V tomto prípade nemáme dostupné a verifikovateľné údaje," zdôraznil Hirman. Hoci minister pripustil, že vzrástli náklady aj na tieto palivá, zvýšenie nebolo také výrazné ako u plynu a elektriny a zároveň náklady na vykurovanie drevom či peletkami boli už pred zdražovaním výrazne nižšie. "Teplo z tohto zdroja je pod hranicami, ktoré sú stanovené na refundáciu, to znamená 99 eur za megawatthodinu plynu," povedal Hirman.



Ak majú niektoré domácnosti problém s platbami za teplo vyrobené z tuhých palív, majú sa podľa Hirmana obrátiť na úrady sociálnych vecí, ktoré by mohli pomôcť cez schémy na podporu bývania.