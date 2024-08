Hirman: Hrozí úplné prerušenie dodávok ruského plynu

Bratislava 7. augusta (TASR) - Preprava ruského zemného plynu cez Ukrajinu by sa mohla v najbližších dňoch či týždňoch v dôsledku bojov na Ukrajine úplne zastaviť. Na stredajšej tlačovej konferencii mimoparlamentnej strany Demokrati na to upozornil exminister hospodárstva Karel Hirman. Boje sa totiž aktuálne odohrávajú o mesto Sudža, pri ktorom je odovzdávací bod na prepravu plynu z Ruska na Ukrajinu.



"Tranzit plynu sa môže v dôsledku bojov kedykoľvek zastaviť," uviedol Hirman s tým, že podobne bol zastavený tranzit ešte v roku 2022 cez ďalší odovzdávací bod Sochranovka a doteraz je celá táto trasa mimo prevádzky. Prepravu zemného plynu vtedy ukončila Ukrajina s tým, že dôvodom sú aktivity ruských okupačných síl na Donbase, kam patrí aj Sochranovka. Hirman upozornil, že rezort hospodárstva ani štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) neoznámili, ako budú zabezpečené dodávky plynu v roku 2025.



SPP pre TASR uviedol, že sa na riziko zastavenia dodávok ruského plynu pripravuje už niekoľko rokov. "Okrem toho včas riešime aj ďalšie riziká, ktoré by mohli nastať. Aj preto sme sa na túto situáciu pripravili včasným nákupom prepravnej kapacity z Nemecka na Slovensko," informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta. "Okrem toho vieme zabezpečiť prepravnú kapacitu z Maďarska, Rakúska či, vďaka dobrej práci našich kolegov v dcérskej spoločnosti Eustream, už aj z Poľska na Slovensko," dodal. SPP, ktorý je najväčším dodávateľom zemného plynu na Slovensku, podľa hovorcu dokáže svojim zákazníkom garantovať dodávky plynu v akejkoľvek situácii.