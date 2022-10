Hirman: Informácie o pomoci firmám zverejníme na budúci týždeň

Bratislava 19. októbra (TASR) – Rezort hospodárstva sa intenzívne zaoberá možnosťami kompenzácie vysokých cien energií pre firmy, no aj vzhľadom na nové skutočnosti zatiaľ konečné rozhodnutie nepadlo. Konkrétnejšie informácie by mohli byť zverejnené na budúci týždeň, povedal po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Karel Hirman.



"Intenzívne pracujeme na tom, aby sme to vedeli spustiť do konca roka s dostatočným finančným krytím," povedal Hirman. Konečné rozhodnutie podľa neho pozdržalo aj to, že parlament schválil novelu zákona o štátnom rozpočte na tento rok len tento týždeň. Zmena umožní podporiť energeticky náročné firmy sumou spolu 900 miliónov eur.



Hirman nevylúčil, že pomoc podnikom môže byť poskytnutá napríklad kombináciou dotácií a zastropovaním cien energií. "Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo, robia sa prepočty," uviedol minister. Situáciu podľa neho zmenilo aj utorkové (18. 10.) oznámenie Európskej komisie (EK), že bude možné na podporu využiť aj nevyčerpané eurofondy do výšky približne 1,5 miliardy eur. Na rozhodovaní o pomoci domácnostiam má vláda podľa ministra väčší časový priestor ako pri firmách, keďže ceny energií pre domácnosti sa do konca roka meniť nebudú.



Aké budú mať vplyvy zverejnené opatrenia EK na stabilizáciu cien plynu na Slovensku zatiaľ Hirman nechcel komentovať. Pre Slovensko pozitívny posun v názoroch komisie je však podľa neho výrazný. Návrh na spoločné nákupy plynu, dynamické zastropovanie cien na burze či pomoc krajinám v núdzi musia najskôr odsúhlasiť hlavy štátov a detaily potom budú riešiť ministri zodpovední za energetiku. "Potom budem vedieť presnejšie povedať, v akej miere som spokojný," dodal Hirman.