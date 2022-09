Hirman: Návrh EK o zmiernení energ. krízy nie je riešením pre všetkých

Brusel 30. septembra (TASR) - Ministri členských krajín EÚ pre energetiku v piatok v Bruseli dosiahli politickú dohodu o núdzových opatreniach na zmiernenie energetickej krízy. Slovensko však stále presadzuje scenár zastropovania veľkoobchodných cien plynu, na čom sa ministri zatiaľ nedohodli. Stanovisko ministra hospodárstva SR Karla Hirmana zachytil spravodajca TASR v Bruseli.



Hirman priznal, že bol proti balíku, ktorý pre ministrov pripravila Európska komisia - daň z nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich a rafinujúcich ropu, plyn a uhlie; dočasný strop tržieb nízkonákladových výrobcov elektriny a povinnosť pre členov EÚ znížiť spotrebu elektriny aspoň o 5 % počas špičky.



Podľa jeho slov je to nedostatočný návrh z pohľadu Slovenska, a hoci tam došlo k určitým nápravám vďaka úsiliu českého predsedníctva v Rade EÚ, schválené opatrenia podľa neho "neriešia naše problémy".



"Tie opatrenia kladú nástroje na riešenie krízy na národné štáty," uviedol. Víta návrhy na zľahčenie procedúry schvaľovania štátnej pomoci, ale celkovo návrh eurokomisie nerieši spoločný celoeurópsky problém s "cunami" vysokých cien energií.



Komisia tvrdí, že jej návrhy pomôžu získať vyše 140 miliárd eur na pomoc ľuďom a podnikom postihnutým krízou. Túto sumu v piatok niektoré médiá upravili na 112 alebo 114 miliárd eur, ako však upozornil Hirman, ministri tieto čísla nevideli podopreté konkrétnou analýzou, a preto diskusia o presnej sume nemá zmysel.



"Veľa mojich kolegov obmedzilo vystúpenia k prvému bodu s tým, že bolo vidieť, že nemá zmysel o tom diskutovať. Aj keď to podporili, tak s vedomím, že toto nie je to pravé riešenie pre všetkých, ktoré nám reálne pomôže v najbližšej dobe súčasnú situáciu stabilizovať," opísal minister.



Podľa neho riešením je druhý návrh o zastropovaní cien plynu, na ktorý sa zameral od príchodu do Bruselu. "To reálne rieši náš problém, rieši ho rýchlo, lebo ho musíme riešiť rýchlo, a má praktickú stránku obchodnú, finančnú a administratívnu. Netreba nové eurofondy, môžeme to urobiť rýchlo s pozitívnym dosahom na celý trh," uviedol Hirman aj s odkazom na spoločný postoj 15 členských krajín EÚ pre tento návrh.







Upozornil, že zásadnú výhradu zachytil od maďarského ministra, lebo Maďarsko sa bojí, že to ohrozí dodávky ruského plynu pre krajinu. Nepotvrdil však správy tlačových agentúr, že proti návrhu 15 krajín bolo najmä Nemecko.



"Objektívne povedané, nemáme zatiaľ riešenie, s ktorým by som bol spokojný, ale diskusia nabrala praktickejší smer a riešenie je bližšie k realite, ako bolo doteraz, a k porozumeniu majú bližšie aj členské štáty a eurokomisia," skonštatoval. Dodal, že najbližšie dni bude priestor pracovať na konkrétnych opatreniach, ktoré majú z praktického hľadiska bližšie k realite, sú rýchlejšie aplikovateľné a s pozitívnym dosahom "na nás všetkých".



Hirman zároveň upozornil, že návrh, o ktorom sa na Slovensku hovorilo, že by došlo k znárodneniu výroby elektriny, je iba "krajné riešenie", ktoré zatiaľ netreba použiť. Lebo sú stále možnosti na rokovania s európskymi partnermi, ktoré sú výhodnejšie ako tento scenár a neznamenajú rozbíjanie spoločného európskeho trhu.





