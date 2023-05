Hirman: Nová vláda by mala rozhodnúť, ako pokračovať v kompenzáciách

Bratislava 11. mája (TASR) - Budúca úradnícka vláda by mala čo najskôr rozhodnúť o tom, ako pokračovať v kompenzačných schémach pre energie. Uviedol to na tlačovej besede minister hospodárstva Karel Hirman, za účasti štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca, pri hodnotení takmer osemmesačného pôsobenia v čele Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Jednou z prvých úloh nového vedenia ministerstva hospodárstva a novej vlády bude rozhodnutie o tom, či a akou formou pokračovať v kompenzačnej schéme, ktorá sa nám osvedčila, je účinná a efektívna. Pripomínam, že k tomu sme od 1. mája doplnili zníženie distribučných poplatkov na úroveň minulého roka. Súčasne v týchto dňoch zasielame, tak ako sme sľúbili, veľkým podnikom indikatívnu výzvu na schému pomoci 2.4, ktorá by mala pomôcť ďalším veľkým podnikom pri cenách energií," spresnil Hirman.



"Pripravili sme dve schémy pomoci, a to 2.1 a 2.4. Schéma 2.1 začala fungovať v decembri a pokračuje aj teraz, zásadným spôsobom pomáha všetkým odberateľom elektriny aj plynu. Pomoc v súčasnosti vysoko presahuje objem 100 miliónov eur," priblížil minister.



Pripomenul, že memorandum MH SR pod jeho vedením zabezpečilo výrazne nižšie ceny elektrickej energie pre domácnosti, ako sú predpokladané trhové ceny, a to až do roku 2027. "Súčasne sme vytvorili rámec na dodávky elektriny za výhodných cien pre všetkých ostatných odberateľov, od samospráv cez malé stredné podniky až po veľké podniky, ako aj pre kultúrne ustanovizne," informoval Hirman.



"S memorandom sa nám podarilo súčasne stabilizovať situáciu v Slovenských elektrárňach (SE) a upokojiť úverové banky. To, čo som 13. septembra (pri svojom príchode na MH) našiel na svojom stole, že SE nemajú ani euro a že im hrozí kolaps, sme spoločnou prácou s vedením SE a s ostatnými akcionármi vyriešili a stabilizovali," povedal.



Za obdobie svojho pôsobenia na MH SR sa podľa Hirmana zásadným spôsobom podarilo diverzifikovať dodávky paliva - plynu a jadrového paliva. "Nové vedenie Slovenského plynárenského priemyslu uzatvorilo celý rad diverzifikačných kontraktov, ktoré zásadným spôsobom zabezpečujú dodávky plynu na ďalšie roky," informoval.



Zásadný posun podľa neho nastal pri zásobách jadrového paliva. "V súčasnosti sú zásoby tohto paliva v takom objeme, že môžem spokojne spať. Keď som sa v septembri dozvedel, aké sú zásoby, aj preto som spokojne nespával," podčiarkol minister.



Pomoc štátu, ktorá bola celkovo, od nástupu súčasného vedenia MH, vládou odsúhlasená pre už existujúce investície sa sústredila podľa Šveca na osem investičných projektov. "Celkové oprávnené náklady pri týchto investíciách boli viac ako 112 miliónov eur a znamenajú vytvorenie takmer 600 nových pracovných miest. Vedieme zároveň rokovania s ďalšími piatimi investormi pre rôzne lokality, so smerovaním hlavne na východ Slovenska," doplnil Švec.