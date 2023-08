Hirman: Podpis zmluvy s Westinghouse je zavŕšením dlhodobých rokovaní

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Podľa exministra Karla Hirmana ide o zavŕšenie jedného zo strategických cieľov, ktoré si stanovilo ministerstvo hospodárstva pod jeho vedením. V piatok to uviedla mimoparlamentná strana Demokrati.



Zásoby jadrového paliva, ktoré Slovensko malo pri Hirmanovom nástupe na rezort, by podľa neho nepokryli ani jeden rok. "Som preto rád, že sa nám podarilo prudko akcelerovať nákup paliva z Ruska a vytvoriť si tak dostatočné zásoby na niekoľko rokov a súbežne rozbehnúť rokovania s Westinghousom a že dnes je táto dohoda naplnená," skonštatoval.



Súčasťou rokovaní o dohode o dodávkach jadrového paliva bola exministrova návšteva výrobného závodu Westinghouse vo Švédsku, kde sa bude toto palivo vyrábať, ako aj rokovania s jeho vedením. Hirman taktiež informoval, že rovnako o tejto záležitosti absolvoval aj rokovania s predstaviteľmi americkej administratívy.



Cieľom dohody, ktorá je výsledkom medzinárodného tendra, je diverzifikácia dodávok jadrového paliva pre elektrárne typu VVER 440 na Slovensku. Prvé dodávky paliva by mali prísť do jedného roka od schválenia použitia paliva.